Česko nebude očkovat Sputnikem V před schválením agenturou EMA

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika nezvažuje, že by užívala ruskou vakcínu proti covidu-19 Sputnik V dříve, než ji schválí evropské orgány. Mohla by se nicméně předzásobit a získat náskok pro případ, kdyby Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) své doporučení vydala. Před dnešním odletem do Srbska to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). V zemi chce spolu s týmem expertů získat informace o vakcínách i lécích na koronavirus.