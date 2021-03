Česko v lockdownu. Začala platit řada přísných omezení a jedno mírné rozvolnění

Lidé si podle vládního nařízení musejí vybrat jedno místo, na kterém budou ode dneška v následujících třech týdnech pobývat. Pokud by například ještě dnes přejeli na chatu, musejí tam následně celou dobu zůstat. Mezi městskými částmi mohou lidé přejíždět bez omezení, platí pro ně stejná pravidla jako pro jeden okres.

Pro cesty do práce mimo okres je potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty. Nákupy jsou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu lidí. Dodržování omezení pohybu budou namátkově kontrolovat policisté s vojáky a příslušníky Celní správy. Dohlížet budou na 500 vytipovaných stanovištích, působit budou také mobilní hlídky.

Zhruba 26.000 policistů se do kontrol zapojí ode dneška, víc než 3800 vojáků a 270 celníků se k nim má připojit od úterý. Kontrolovat budou také dodržování pravidel pro zakrývání nosu a úst a uzavření dalších obchodů a služeb. V prvních dnech bude policie benevolentnější, od poloviny týdne už tak tolerantní nebude, uvedl náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Návštěvy příbuzných v rámci okresu s bydlištěm podle nařízení vlády povolené nejsou, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče. Vycházky, běh a další sportování přes den jsou možné jen na území obce, nikoli celého okresu. Venčení psů v noci je možné do 500 metrů od bydliště.

Otevřené zůstaly jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů integrovaného záchranného systému a dalších klíčových pracovníků. Uzavřely se tak mateřské školy, jesle a další zařízení pro menší děti. Na on-line výuku dneškem přecházejí také žáci prvních a druhých tříd základních škol, zavřely se speciální školy pro handicapované.

Výjimky pro maloobchod a služby vláda podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zredukovala asi na polovinu. I dnes mohou otevřít potraviny, lékárny, drogerie, optiky nebo květinářství. Ze služeb mohou fungovat čerpací stanice, výdejny zboží z e-shopů, myčky aut bez obsluhy nebo servisy telefonů a počítačů. Lidé si také stále mohou nechat opravit auto, nesmějí ale dovnitř servisů.

Vláda nechala výjimku také trafikám, prodejnám krmiv, zahrádkářských a domácích potřeb. Znovu se naopak zavřely prodejny s dětským textilem a obuví, papírnictví, v provozu nesmějí být ani galanterie a obchody se zbraněmi a střelivem. U stravovacích provozů se režim nezměnil, dál mohou prodávat přes výdejní okna.

V hromadné dopravě, obchodech a na dalších frekventovaných místech musí lidé ode dneška povinně nosit jedině respirátory, případně nanoroušky. Dvě chirurgické roušky, které mohli mít místo respirátoru dříve, už nestačí. V zastavěném území obce je třeba vždy mít minimálně chirurgickou roušku. Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů je nově až na výjimky povinné také na pracovištích.

Prodlužuje se povinná karanténa, očkovaní do ní nemusejí

V Česku se ode dneška prodlužuje z deseti na 14 dnů povinná karanténa pro lidi s pozitivním testem na koronavirus i pro ty, kteří s nimi přišli do styku. Důvodem je šíření nakažlivějších mutací koronaviru. Nově také ode dneška do karantény po kontaktu s nakaženým nemusejí lidé, kteří už dostali obě dávky očkování proti nemoci covid-19.

Česko se ke dvoutýdenní karanténě vrací podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) podobně jako jiné země. Karanténa na 14 dní v Česku platila na začátku epidemie, na deset dní se zkrátila v září.

V Česku se rozšířila takzvaná britská varianta koronaviru, byly také potvrzeny první případy jihoafrické mutace. Podle odborníků jsou tyto varianty viru nakažlivější a jihoafrická mutace navíc snižuje účinnost některých vakcín a léků na nemoc covid-19. Upozornili proto, že člověk nakažený některou z mutací může virus šířit i po deseti dnech.

Podle metodického pokynu hlavní hygieničky z 11. února mají hygienici při nařízení karantény pro kontakty pozitivně testovaného postupovat individuálně, pokud budou mít podezření na mutaci viru. Mohou nařídit karanténu bez ohledu na použití ochrany dýchacích cest v době kontaktu s pozitivním. Za náležitou ochranu dýchacích cest se už nepovažuje šála, šátek či látková rouška. Lidé by měli používat jednorázové chirurgické roušky či respirátory. Neplatí už ani podmínka minimální doby kontaktu s pozitivně testovaným 15 minut.

Do karantény nemusejí nyní lidé, u nichž se koronavirus potvrdil v posledních třech měsících. Ode dneška není karanténa povinná ani pro lidi, kteří už byli očkováni oběma dávkami vakcíny a od podání druhé dávky uplynulo alespoň 14 dnů. Musí mít certifikát o očkování nebo údaje musí být zapsány v centrálním systému a nesmí mít po kontaktu s nakaženým příznaky nemoci.

O pravidla pro karanténu očkovaných se média začala zajímat v první polovině února poté, co do karantény nešel premiér Andrej Babiš (ANO), když se koronavirem nakazila vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha. Někteří Babišovi blízcí spolupracovníci tehdy do karantény nastoupili, Babiš ale ne s vysvětlením, že už dostal obě dávky vakcíny. Hygienici z Prahy a Středočeského kraje tehdy uvedli, že povinná karanténa platí i pro lidi očkované proti koronaviru.