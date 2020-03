Do Prahy dorazilo 53 tisíc respirátorů pro zdravotníky. Zásilky putují i do dalších krajů

"Jde o respirátory typu KN95, což by mělo být ekvivalentní N95 a FFP2," uvedl primátor. Původně mělo hlavní město dostat asi 64.000 respirátorů, ministerstvo zdravotnictví ale podle primátora část použije pro své nemocnice.

Jde o respirátory typu KN95, což by mělo být ekvivalentní N95 a FFP2. Výrobce není 3M, ale tady je srovnávací tabulka od 3M. https://t.co/smcWjUDdi2 — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 21, 2020

Respirátory se od roušek liší tím, že chrání toho, kdo je nosí. Rouška naopak chrání okolí nakaženého, proto se jejich nošení doporučuje například v době chřipkové epidemie u nemocných. Třída FFP2 je druhou nejvyšší třídou ochrany. Ministerstvo zdravotnictví už dříve informovalo, že by měly být dostupné pro zdravotníky. Nejvyšší třídu ochrany FFP3 chce směřovat na oddělení ARO, JIP nebo pro zubaře, kteří se při své práci setkávají s aerosoly, tedy kapénkami.

Radní Prahy pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě) pro ČTK již dříve uvedla, že hlavního města dohoda s dodavateli se týká objednávky třívrstvých chirurgických roušek v ceně 20 korun za kus a respirátorů typu FFP2 po 120 korunách. Pomůcky měly dorazit z Indie a Turecka.

Praha si na nedostatek pomůcek opakovaně stěžovala, čeká také na dodávku 15.000 respirátorů z dodávky, kterou centrálně objednal Plzeňský kraj.

Karlovarský kraj dnes dostal 12.800 respirátorů od ministerstva vnitra. Dodávka je určena zdravotníkům, záchranářům i pracovníkům v sociálních službách. Podle mluvčí krajského úřadu Jany Pavlíkové poputují respirátory z distribučního místa na krajském úřadě do výdejních míst v regionu. Jde o druhou dodávku respirátorů pro kraj od státu.

"Původně jsme měli dostat více, než nakonec dodávka od státu obsahovala. Obdrželi jsme celkem 12.800 respirátorů z avizovaných 15.000," řekl krajský radní Jan Bureš (ODS).

Podle něj rozdělí vedení kraje respirátory do nemocnic, Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje a dalším lékařům, zdravotníkům či sociálním službám. "Očekáváme i další zásilku, především velkou zásobu roušek, doufáme, že ještě během víkendu," dodal Bureš.

První dodávku respirátorů dostal kraj od ministerstva zdravotnictví 14. března. Šlo o 3276 kusů respirátorů typu FFP3 a FFP2. Z rozhodnutí státu byly tyto ochranné pomůcky určeny pouze pro Karlovarskou krajskou nemocnici a pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje.

Jihomoravský kraj zatím dostal pro své i soukromé organizace, praktické lékaře, zubaře a další pracovníky 50.000 respirátorů, které v pátek dopravilo letadlo z Číny. Dorazit jich mělo o 10.000 více. Další dvě várky by ale ještě o víkendu měly přijet. ČTK to dnes řekla krajská mluvčí Monika Brindzáková.

Důvod, proč respirátorů dorazilo dnes nad ránem o něco méně, mluvčí neví. Ještě dnes odpoledne by podle ní měla dostat další respirátory záchranná služba. Ministerstvo zdravotnictví jí ochranné pomůcky posílá zvlášť.

První přijatou várku začali dnes ráno hasiči přerozdělovat na krajském ředitelství, kam dorazila. Následně ji rozvezou na určená místa. "Zhruba polovina půjde do nemocnic, druhá část půjde na obce z rozšířenou působností," uvedla mluvčí. Poputují k lékařům, stomatologům a také sociálním službám.

Dodávka se podle hejtmana kraje Bohumila Šimka (za ANO) netýká fakultních nemocnic v Brně, kterým ministerstvo zdravotnictví posílá ochranné pomůcky zvlášť. Fakultní nemocnice by také měly dostat desítky tisíc respirátorů, domnívají se Šimek i mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára. V Brně je kromě Fakultní nemocnice Brno i Fakultní nemocnice u svaté Anny.

Šimek v pátek uvedl, že roušek a respirátorů je nedostatek. "Dá se říct, že meleme z posledního. Do ČR by měla dorazit další letadla. Pomůcky by nám měly vystačit zhruba na dva týdny," uvedl Šimek. Ocenil práci ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). "Podařil se mu husarský kousek dostat tento materiál do republiky. Věřím, že se nám podaří dostat pomůcky do všech pater směrem dolů až k těm posledním," dodal Šimek.

Liberecký kraj dostal v noci na dnešek od státu 18.400 respirátorů, které ale nejsou nejvyšší kvality. Dnes je rozveze do zdravotnických zařízení. Kraj zároveň žádá jednotlivce i firmy, aby mu věnovali, případně směnili, respirátory FFP3, pokud je mají k dispozici. Na sociálních sítích o tom dnes informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Ze zásilky z Číny podle hejtmana měli dostat 22.500 respirátorů FFP2, obdrželi jich ale o 4100 méně. "Tohle množství respirátorů nám vystačí maximálně na tři dny, tak věřím, že po první zásilce z Prahy budou vzápětí následovat i další," uvedl Půta. Došlé respirátory kraj podle hejtmana rozdělí nejen mezi nemocnice, ale i praktické lékaře, pediatry, zubaře a další ambulance.

Hejtman zároveň vyzval jednotlivce, firmy a samosprávy, aby nejkvalitnější respirátory FFP3 nepoužívali na běžné činnosti. "Jde o zbytečný luxus a plýtvání. Tahle kategorie je potřebná pro nemocnice na operace a pro záchranku při kontaktu s pacienty, kteří mohou být COVID-19 pozitivní," uvedl hejtman. Podle něj pro většinu běžných činností stačí plátěná rouška. "A pro několik exponovaných respirátor FFP2, třeba pro řidiče v dopravě nebo pracovníky v obchodech a na úřadech, kteří musí být v kontaktu s větším množstvím lidí," řekl.

Žádá proto jednotlivce i organizace, aby tyto respirátory odevzdali do nemocnic nebo záchranné službě, případně kontaktovali linku Krizového štábu Libereckého kraje 485 226 999. "Rádi je vyměníme za FFP2 klidně ve výhodném směnném kurzu," dodal hejtman.

Na Vysočinu dorazila okolo 6:00 zásilka respirátorů třídy FFP2. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného (ČSSD) je jich více než 21.000 kusů. Ještě dnes část z nich dostane zdravotní záchranná služba a pět krajských nemocnic. Respirátory pocházejí ze zásilky, která v pátek dorazila z Číny a stát je rozděluje z policejního skladu v Opočínku na Pardubicku.

Část dnešní zásilky by podle Novotného měla sloužit i lékařům mimo nemocnice. "Myslím si, že se dohodneme, že bychom něco distribuovali i praktickým lékařům a stomatologům," řekl Novotný.

Do policejního skladu v Opočínku u Pardubic právě dorazila kolona hasičských náklaďáků s ochrannými pomůckami. Už dnes začnou hasiči zásilky rozvážet na distribuční místa v jednotlivých krajích 👍 pic.twitter.com/4SWLRoR9mI — Jan Švejdar (@jan_svejdar) March 20, 2020

Vysočina má 14 potvrzených případů nemoci COVID-19, 11 z nich je z Havlíčkobrodska, zbylí z okresu Žďár nad Sázavou. V kraji nefunguje laboratoř, která by testy na koronavirus prováděla. Změnit by se to mohlo v příštím týdnu. Přípravy na testování dělá Nemocnice Jihlava i Státní veterinární ústav.

Odběry vzorků provádějí výjezdové skupiny zdravotní záchranné služby. Funguje také odběrné místo v jihlavské nemocnici, pacienti při odběrech vzorků ani nevystupují z auta. Stejný způsob odběru zavede v pondělí i nemocnice Havlíčkův Brod, řekl Novotný.