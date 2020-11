Firma žaluje vládu kvůli výrobě vakcíny proti obrně, argumentuje i Prymulovým dopisem

Žalobu na vládu a ministerstvo zdravotnictví Praha podala Vaccines, která dnes patří společnosti Novavax, loni v prosinci u Městského soudu v Praze. Prymula v dopise bez vědomí tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a dalších kompetentních činovníků ministerstva WHO oznamoval, že firma má pro výrobu vakcíny proti dětské obrně veškerá oprávnění pracovat s nebezpečnými viry, tedy že má status Polio Essential Facility.

Prymulovo tvrzení ale nebylo pravdivé a vláda tento stav loni potvrdila svým rozhodnutím, uvedl server SeznamZpravy.cz. "Vláda ČR neschvaluje určení závodu společnosti Praha Vaccines a. s. v Bohumili u Kostelce nad Černými lesy jako ‚Polio Essential Facility‘," stojí v rozhodnutí kabinetu.

Praha Vaccines to napadá a argumentuje mimo jiné i Prymulovým dopisem. "Legitimní očekávání žalobce bylo mimo jiné založeno na dopise ministerstva adresovaném WHO ze dne 22. května 2018, kterým prof. Roman Prymula, náměstek pro zdravotní péči, informuje WHO o existenci žalobce jako o ‚Polio Essential Facility‘ v České republice," píše se v žalobě.

Jak se Praha Vaccines dostala k Prymulovu dopisu, který firma předkládá v žalobě jako důkaz, není podle SeznamZprávy jasné. Server už dřív napsal, že dopis byl sice na hlavičkovém papíře ministerstva zdravotnictví, ale nemá číslo jednací a v systému ministerstva oficiálně neexistuje. Bývalý ministr Vojtěch uvedl, že o Prymulově dopisu se dozvěděl po několika měsících náhodou od WHO a organizaci následně informoval, že Praha Vaccines status Polio Essential Facility nemá. Prymula v pondělí na twitteru dopis označil za standardní komunikaci.

V dopise totiž pouze informuji WHO o existenci žádosti oné firmy. To je vše. Nevím, kde masová média přišla na tyto spekulace. — Roman Prymula (@profesorPrymula) November 23, 2020

Prymula vystřídal letos v září Vojtěcha ve funkci ministra zdravotnictví. Zhruba po měsíci jako ministr skončil poté, co byly zveřejněny jeho fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci a usedá bez roušky do auta s řidičem. Podle nařízení ministerstva zdravotnictví, vydaného proti šíření epidemie koronaviru, přitom restaurace v té době musely mít v noci zavřeno a roušky byly v autě povinné, pokud člověk nejel sám nebo s rodinou. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí oznámil, že Prymula bude jeho poradcem pro zdravotnictví.