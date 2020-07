Karvinsko se kvůli covidu uzavírat nebude, ujistil místní ministr Vojtěch

"V tuto chvíli skutečně neplánujeme uzavřít region ani město. Určitě tady neplánujeme scénář Litovle a Uničova. Myslím, že ta situace to nevyžaduje," řekl ministr. Podle něj jsou sice údaje o počtu nemocných poměrně vysoké, ale na druhou stranu je nutné hodnotit také průběh onemocnění u pozitivně testovaných.

"Drtivá většina jsou bezpříznakoví, případně s mírným průběhem. Nepozorujeme nějaké zahlcení nemocničních kapacit či jednotek intenzivní péče. Nemá to vliv na nějaký extrémní nárůst počtu hospitalizací," uvedl Vojtěch.

Podle něj tak zásadní opatření, jako je kompletní karanténa či omezení pohybu, není na místě. "Věřím, že to zvládneme s těmi opatřeními, která máme," uvedl ministr. Zdůraznil, že je ale nutné dodržovat nařízená mimořádná opatření.

Podobně situaci hodnotí i epidemiolog a vedoucího resortní pracovní skupiny pro rozvolňování Rastislav Maďar. Podle něj by případné zavření části regionu či konkrétní obce muselo souviset se zahlcováním jednotek intenzivní péče a s nárůstem počtu těžkých stavů. "Každý vidí, že zatím to na Karvinsku není a že nikdo se teď v této době obávat určitě nemusí," řekl Maďar. Podle něj se díky rozhodnutí OKD, které od pátku uzavře všechny své doly, za šest týdnů fakticky současná situace vynuluje. "OKD by už by nemělo být ohniskem nákazy, ale je mimořádně důležité, aby se za těch šest týdnů ta nákaza nešířila v komunitě a k tomu by právě měla přispět mimořádná opatření, která vydala krajská hygienická stanice," uvedl Maďar.

Zpřísnění opatření na Karvinsku a Frýdecko-Místecku znamenají například zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních nebo omezení účasti na hromadných akcích z 500 nejvýše na 100 lidí. Povinné jsou nadále roušky uvnitř budov, v MHD nebo na hromadných akcích.

Uzavření OKD by stát podle Vojtěcha sám nenařídil

Uzavření těžební firmy OKD kvůli šíření koronaviru pomůže zklidnit situaci, ale stát by to sám nenařídil. Novinářům to dnes po jednání v Moravskoslezském kraji řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Riziko pro obyvatele regionu v souvislosti s výskytem nákazy v OKD podle něj není výrazné. Testy pracovníků dolů ČSM firmy OKD potvrdily nákazu koronavirem u pětiny testovaných. Firma pak oznámila, že přeruší od pátku na šest týdnů těžbu ve všech dolech na Karvinsku.

"Samozřejmě se masivně testuje (v OKD) a jsou tam záchyty, ale ty záchyty jsou bezpříznakové a průběhy nemoci jsou mírné. Riziko pro zdraví místního obyvatelstva není tak výrazné," řekl ministr. Rozhodnutí firmy ale ocenil. "Když se k tomu OKD rozhodlo dobrovolně, jsme za to rádi, ale pokud bychom to měli nakazovat shora, tak podle těch dat, která vidíme, to není proporcionální," doplnil.

Moravskoslezský Hejtman Ivo Vondrák (ANO) již dříve uvedl na facebooku, že k přerušení těžby hejtmanství firmu vyzývalo už více než před měsícem. "Konečně nás vyslyšeli a udělali to, o co jsme žádali už před šesti týdny. Je to skutečně v daný okamžik jediná možná cesta, jak zabránit šíření nákazy," napsal hejtman.

Dosud byla těžba přerušena pouze v Dole Darkov, kde se před dvěma měsíci objevilo první ohnisko nákazy v OKD. Tam se už situace stabilizovala. Při aktuálních testech 3403 pracovníků dolů ČSM bylo 704 lidí pozitivních, tedy přes 20 procent. Předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková uvedla, že firma už od potvrzení prvního nemocného zaměstnance přijala mnoho protiepidemických opatření a plnila všechna nařízení hygieniků včetně omezení kontaktu mezi směnami.