Kaufland plánuje zařadit do prodeje antigenní testy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Řetězec Kaufland plánuje zařadit do prodeje antigenní testy. V nejbližších dnech chce uvést do nabídky testy s odběrem z nosu, v polovině března by měli mít zákazníci možnost v jeho prodejnách koupit testy s detekcí koronaviru ze slin. ČTK to dnes řekla mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.