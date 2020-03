Koronavirem se nakazil primář Uherskohradišťské nemocnice, podobný problém řeší Český Krumlov

Mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant uvedl, že primář zůstal na začátku týdne doma, necítil se dobře. Výsledek testu se dozvěděl dnes dopoledne. "Vedení nemocnice okamžitě přijalo nezbytná opatření a ve spolupráci s krajskými hygieniky poslalo do domácí karantény pět lékařů a 14 zdravotních sester a dalších nelékařských pracovníků. Oddělení je v tuto chvíli uzavřeno, tři pacienti byli přeloženi do ostatních nemocnic Zlínského kraje, dalších osm pacientů bylo umístěno na jiná lůžková oddělení v rámci Uherskohradišťské nemocnice," uvedl Havrlant.

Pozitivně testovaný primář byl naposledy ve službě v pondělí. Pět pacientů, kteří byli na oddělení na akutních lůžkách, s primářem do kontaktu nepřišlo, byli přijati až později, tři byli nyní přesunuti do jiných nemocnic. "Dalších šest pacientů na standardních lůžkách buď propustíme domů nebo je přesuneme na naše infekční oddělení," uvedl ředitel nemocnice Petr Sládek. Zdravotníci i pacienti budou testováni o víkendu, kdy už by výsledky mohly být průkazné.

"Je to stejná situace, jakou jsme řešili na konci minulého týdne na vsetínském chirurgickém oddělení. Zdravotníci jsou bohužel onemocněním ohroženi ještě více než běžní obyvatelé. Nemohou zůstat doma, pečují o své pacienty v našich nemocnicích, a jsou tak více vystaveni riziku přenosu koronaviru. Podobných případů mezi lékaři a sestrami v celé republice bohužel přibývá," uvedl předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček. O akutní neurologické pacienty z Uherskohradišťska se postarají nemocnice ve Zlíně, Vsetíně a Kroměříži.

Před týdnem krajské nemocnice informovaly o nakažené lékařce ve Vsetínské nemocnici a lékárnici v Kroměřížské nemocnici, nakažen byl i lékař na poliklinice v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Tři desítky zdravotníků v nemocnicích musely jít do karantény nebo byli postaveni mimo službu, testy na koronavirus měli poté negativní. Podle Čunka se zatím žádný další případ nákazy mezi zdravotníky v nemocnicích neobjevil.

V kraji zůstává nakažený i jeden policista, v preventivní karanténě je k dnešnímu dni v regionu 75 policistů. "Počet policistů v karanténě se neustále mění," řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. V rámci krajského ředitelství policie slouží přes 1280 policistů.

Žádného nakaženého zaměstnance neeviduje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, pro který pracuje včetně občanských zaměstnanců zhruba 500 lidí. "V preventivní karanténě po dovolené v zahraničí jsou nyní čtyři naši zaměstnanci," řekla dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. V kraji bylo k dnešnímu ránu potvrzeno 89 případů nákazy koronavirem, nejvíce je jich na Uherskohradišťsku, a to 44.

Testy potvrdily nákazu koronavirem u jednoho lékaře českokrumlovské nemocnice. Jeho kolega a sedm zdravotních sester proto skončili v karanténě. Personál z ostatních nemocnic Jihočeského kraje koronavirus nezasáhl, řekla dnes ČTK mluvčí nemocničního holdingu Iva Nováková.

"Samozřejmě někteří zaměstnanci nejsou v práci například kvůli tomu, že jsou doma se svými dětmi. Ale jinak s výjimkou českokrumlovské nemocnice v současnosti nemáme hlášený potvrzený případ nákazy," řekla.

Dodala, že režim všech nemocnic, které zřizuje Jihočeský kraj, se proto nijak nezměnil. Lékaři i sestry jsou na každém oddělení k dispozici pro pacienty. "V posledních dvou víkendech akorát nefungovala dětská pohotovost v českobudějovické nemocnici. Ale to je věc, kterou neovlivníme, jelikož tam slouží pouze smluvní lékaři a ti mohou službu odmítnout, aniž by to jakkoliv zdůvodňovali," řekla.

Nákaza koronavirem zatím neomezila ani provoz jihočeské záchranné služby. I když její mluvčí Petra Kafková uvedla, že lékaři i sestry se dostávají do kontaktu s lidmi, kteří mají nemoc COVID-19. "Někteří pracovníci proto mohli mít podezření na koronavirus, ale u nikoho se nákaza nepotvrdila," řekla Kafková.

Některá zdravotnická zařízení v jihočeském kraji fungují kvůli šíření koronaviru v jiném režimu. Týká se to hodně poliklinik. Například v Milevsku omezili volný vstup pacientům a lékaři je ošetřují po předchozí telefonické konzultaci. Poliklinika ve Strakonicích byla tři dny zcela uzavřena poté, když se potvrdila nákaza u jedné z lékařek. Od 19. března je po dezinfekci zařízení opět v provozu, ale v omezeném režimu.