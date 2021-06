Kubek: Komora má lékařům poskytovat servis, řešit má nedostatek lékařů

V rozhovoru s ČTK to řekl nynější prezident komory Milan Kubek, který po třech funkčních obdobích v čele organizace usiluje o další zvolení. Sjezd ČLK se uskuteční v sobotu, vyzyvatelem Kubka je dosavadní viceprezident Zdeněk Mrozek.

"Česká lékařská komora především nesmí lékaře obtěžovat, ale musí jim poskytovat co nejlepší servis," řekl Kubek. Jako příklad zmínil například poskytování právního a ekonomického poradenství a celoživotního vzdělávání. "Lékař, který si platí příspěvky, musí komoru vnímat jako záštitu, pomoc v nouzi, když se v ní ocitne," doplnil. Členství v komoře je pro lékaře ze zákona povinné.

Třiapadesátiletý Kubek by v dalším volebním období chtěl dále rozvíjet vzdělávací portál, který komora vytvořila, dokončit by chtěl také vybudování Domu lékařů. Ten vzniká v Praze 9 v nemovitosti, kterou komora před časem koupila a nechala rekonstruovat. Komora se do něj chystá o prázdninách přestěhovat, v budově by mělo být školicí centrum, společenský prostor či lékařské muzeum.

V následujícím období by komora měla podle Kubka řešit například nedostatek lékařů a jejich stárnutí či pravidla zaměstnávání lékařů ze zahraničí. Další výzvou je podle Kubka feminizace, tedy to, že lékařský stav ze dvou třetin tvoří ženy. "Zejména mladé lékařky potřebují mít podmínky pro to, aby nemusely řešit dilema práce nebo rodina, ale mohly mít rodinu a přitom pracovat. V ČR podmínky pro mladé lékařky dobré nejsou, nemají možnost částečných úvazků," konstatoval Kubek.

Stávající prezident dlouhodobě upozorňuje na to, že lékaři často musí v nemocnicích sloužit hodně přesčasů a nedodržuje se zákoník práce. Chtěl by, aby komora mohla provádět v této věci kontroly.

Zabývat by se komora měla také telemedicínou, tedy poskytováním zdravotních služeb na dálku. Podle Kubka nemůže nikdy nahradit přímý kontakt lékaře s pacientem a je pro ni potřeba stanovit pravidla. V tom má komora hrát důležitou roli, poznamenal.

Ani po 15 letech v čele profesní organizace se Kubek necítí unavený. "Samozřejmě je třeba se poohlédnout po někom mladším, kdo ponese štafetu dál. Já bych byl spokojený, kdybych to mohl v budoucnu sledovat z jiné funkce v České lékařské komoře, být nápomocný třeba radou," řekl ČTK. Pokud bude zvolen i počtvrté, bylo by pro něj hledání následovníka úkolem na další funkční období.