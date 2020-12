Léčebné konopí užívá více pacientů, významně pomohla úhrada pojišťoven

Na konci loňského roku léčebné konopí užívalo mezi 400 a 500 pacienty. Letos v listopadu se konopím léčilo 1132 lidí, o měsíc dříve zhruba 1200. Počet předepisujících lékařů se za 11 měsíců zvýšil o 41 na 118. Více než trojnásobně vzrostlo také množství vydaného konopí. Zatímco loni si pacienti vyzvedli 17 kg konopí, letos do konce listopadu to bylo 59,2 kg.

Léčebné konopí užívají pacienti mimo jiné na tišení bolesti například u rakoviny či artritidy, dále lidé s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou nebo AIDS.

V ambulanci pro léčbu chronické bolesti při neurochirurgické a neuroonkologické klinice v Ústřední vojenské nemocnici předepisují konopí od konce loňského roku. "Jeho úhradu pojišťovnami rozhodně vnímám pozitivně. Velká část našich pacientů je buď v invalidním nebo starobním důchodu, a tak je pro ně finanční stránka léčby důležitá, mnohdy zásadní," napsala ČTK lékařka této ambulance Helena Vorlíková. Doplnila, že léčebné konopí předepisuje především tehdy, když dosavadní léky nemají dostatečný účinek. "Většina pacientů k nám docházela již dříve a většina z nich ani neměla předchozí zkušenost s rekreačním užíváním konopí," dodala.

"Úhrada léčebného konopí nepochybně pomohla - usuzuji z množících se e-mailů, kterými se na mě obracejí nemocní mimo hospic i mimo naši ambulanci, kteří splňují indikaci pro jeho předpis," napsala ČTK lékařka Irena Závadová, primářka mobilního hospice Cesta domů. V ambulanci ale předepsali konopí spíše výjimečně a v hospici vůbec. "Je to ale dáno typologií nemocných, kteří před sebou mají spíše dny života, když již ani nejsou schopni spolehlivě polykat nebo inhalovat," dodala.

Podle primáře Jiřího Kozáka z Centra pro léčbu a výzkum bolestivých stavů ve Fakultní nemocnici v Motole je úhrada konopí ze zdravotního pojištění přínosem především u pacientů v závažném stavu, kteří mají sociální a ekonomické problémy. Mnozí pacienti s neurologickou či onkologickou diagnózou, kterým konopí pomáhá, ale podle primáře nemají problém si za předepsání připlatit. Zároveň primář zaznamenal od letošního roku více žadatelů z řad rekreačních uživatelů konopí. Těm ale zdravotnické zařízení konopí neposkytuje. "Na našem pracovišti postupujeme při výběru pacienta k medikaci konopím podle jasných indikačních kritérií a stanovených zdravotnických indikací," dodal Kozák.

Zákon předepisování léčebného konopí povolil v roce 2013, dostupné bylo o dva roky později. Nejdříve jen ze zahraničí, podle pacientů bylo ale cenově nedostupné. V současné době má SAKL smlouvu s jedním českým pěstitelem a dodávají ho i zahraniční producenti. Podle novely, kterou letos schválila vláda a která čeká na projednání v Parlamentu, by se v budoucnu udělovaly licence pro pěstování více dodavatelům a byl by možný vývoz do zahraničí.