Ministerstvo zdravotnictví by od čtvrtka mělo zveřejňovat i denní data o očkování

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po úterní schůzce s Piráty a hnutím STAN přislíbil zveřejnit ve čtvrtek data o očkování proti covidu-19 rozčleněné na kraje i na věkové skupiny. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Pro ČTK poté upřesnila, že úřad by měl zveřejňovat týdenní údaje o rozvozu vakcín do krajů a denní čísla přímo o vakcinaci, což později ve Sněmovně na dotaz ČTK potvrdil Blatný.