Nová statistika pandemie: MZ očekává pokles počtu hospitalizovaných s covidem-19

Ministerstvo už o víkendu snížilo vykazovaný počet nemocných o třetinu na zhruba 3500.

Podle Duška se v nemocnicích uskutečnil audit lidí léčených kvůli koronaviru. Při něm se ukázalo, že desítky z nich jsou nadále vykazovány jako nakažení covidem-19, přestože už tuto nemoc překonali a v nemocnici zůstávají kvůli jiným chorobám. Definitivní výsledky auditu podle Duška budou známy za několik dnů.

Počet hospitalizovaných patří mezi kritéria, na jejichž základě chce ministerstvo zdravotnictví vyhodnocovat epidemiologické riziko v jednotlivých okresech.

Dušek dnes také znovu obhajoval výraznou úpravu vykazovaného počtu aktuálně nakažených. Podle něj to byla čistě administrativní záležitost, kdy hygienici nestíhali aktualizovat seznamy, dotyční lidé ale přitom již byli propuštěni z karantény. Dušek řekl, že hygienici zejména v Moravskoslezském kraji upřednostnili hledání nových nakažených, starší údaje potom aktualizovali s asi třítýdenním zpožděním. Za problém to nepovažuje.

Vojtěch chce zvýšit kapacitu testování

Kapacita testování na covid-19 by se v nemocnicích přímo zřízených ministerstvem zdravotnictví měla zvýšit na 15.000 vzorků denně. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), podle kterého je nyní kapacita v těchto zařízeních zhruba 4000 vzorků denně. V úterý o tom bude jednat s řediteli těchto organizací.

"Dnes je celková kapacita našich organizací kolem 4000 vzorků denně, to nepovažuji za úplně optimální a dostatečné," řekl Vojtěch. Testovací kapacity by se podle něj měly výrazně rozšířit a organizace přímo zřízené ministerstvem zdravotnictví by měly tvořit páteřní síť pro provádění testů na koronavirus. Další místa by podle něj stát do testování zapojoval až při vyčerpání této páteřní kapacity.

Vojtěch uvedl, že dnes o rozšíření odběrových míst a posílení testovací kapacity jednal s představiteli pražských nemocnic, protože v hlavním městě je zvýšený výskyt nákazy. Na úterý plánuje podobnou schůzku s šéfy všech zdravotnických zařízení zřizovaných ministerstvem. Ve čtvrtek by chtěl představit celkovou strategii pro testování.

Vojtěch v neděli v České televizi řekl, že část pacientů by měla na podzim směřovat na odběry k praktikům, kteří by měli posílit síť odběrových míst. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky, který dnes o podobě podzimního testování jednal na ministerstvu zdravotnictví, by sice lékaři měli mít možnost testovat pacienty, neměla by na nich ale ležet hlavní tíha systému. Testování přímo v ordinacích lékařů by podle něj bylo také neekonomické a neefektivní.

Lékaři mají podle něj mít spíše roli v "managementu" pacienta - měli by vystavovat e-neschopenky a elektronické žádanky na testování. Ty by také měly v budoucnu fungovat tak, aby se jejich prostřednictvím lékař dozvěděl o výsledku testu. Podle Šonky také z dnešního jednání vyplynulo, že by na každý okres mělo být alespoň jedno testovací místo na koronavirus. Další jednání na ministerstvu zdravotnictví se uskuteční 17. srpna.

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje devět fakultních nemocnic a další dvě nemocnice v Praze - Nemocnici Na Homolce a Nemocnici Na Bulovce. Bulovka, jako nemocnice zaměřená dlouhodobě na infekční choroby, testovala v době největšího náporu epidemie asi 670 vzorků denně. Podle zjištění ČTK z minulého týdne fakultní nemocnice mohou za den otestovat na covid-19 většinou mezi 100 až 300 vzorky denně, ale v Olomouci až 2500 vzorků.

Celkem má v Česku povolení testovat 106 laboratoří, kromě nemocnic a zdravotních ústavů jde většinou o soukromá zařízení.