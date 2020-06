Covid-19 mohla z Karvinska rozšířit nakažená studentka, jiní manželé s příznaky vyrazili na svatbu

Epidemiolog zároveň také varoval, že právě práce dolech je v tomhle směru velmi riziková, neboť horníci pracují v uzavřeném prostoru a častokrát namačkaní na sobě. Korunu tomu nasazuje také používání výtahu, který nemůže neustále jezdit sem tam s hrstkou lidí.

"Jsou v šatnách, ve sprchách bez roušek a velmi blízko sebe. A řada z nich cestuje společně veřejnou dopravou, obzvlášť přijíždějí-li ze vzdálenějších oblastí či přes hranice z Polska. I proto se teď zavádí povinnost předkládat negativní PCR test na covid. Je to určitá prevence, jinak bychom museli omezovat vše, protože spousta Poláků jezdí pracovat do Škodovky a hodně pracovníků je i v jiných sektorech," konstatoval Maďar v rozhovoru pro server Lidovky.cz smutnou pravdu

Dále také zdůraznil význam prevence, a to minimálně do doby než celé Karvinsko absolvuje testy a všichni infikovaní, včetně jejich kontaktů, půjdou do karantény. Až se tak stane, pak lze očekávat, že počet nových případů opět klesne. Virus tu každopádně s námi pořád je a všichni by měli být ve střehu.

Epidemiolog proto také prosil lidi, aby se v případě příznaků nechávali otestovat, byť by nemuselo jít o koronavirus. Je potřeba se chovat zodpovědně a vynechat v takovém případě návštěvu hromadných akcí a rizikových zařízení. Bude-li veřejnost striktně dodržovat tyto zásady, pak by se situace měla dostat pod kontrolu. Horší to je s bezpříznakovostí, kdyby nakažený v dobré víře, že je zdraví, infekce vynese ven, k čemuž už došlo.

Jak moc jsou lidé neukázněni?

Když se interview stočilo k disciplinovanosti lidí, zmínil se Maďar o případu studentky z Karvinska, která šla navzdory příznakům ke zkoušce, a to ještě do jiného regionu. Jelikož nemusela mít roušku, mohla nakazit celou zkušební komisi. Test jí nakonec vyšel pozitivní. Stejně tak tomu bylo v případě manželů, kteří se se symptomy nemoci covid-19 zúčastnili svatby. Ta byla ale naštěstí malá, a tudíž žádná velká apokalypsa nenastala.

Epidemiolog zároveň také připustil, že nelze vyloučit ani uzavření oblasti podobně jako tomu bylo na začátku koronakrize s Uničovskem a Litovelskem. Doufá ale, že to nakonec nebude nutné. Opatření, která byla ještě nedávno platná v celém Česku, zůstanou na Karvinsku zachována. Maďar zřejmě narážel na roušky, které od 1. července bude možno odložit i ve vnitřních prostorách a MHD.

"Byla to doba, jež byla velmi rychlá a stresující pro všechny. Akutně se řešil celý kraj. Těžko teď říkat, co se mělo a nemělo. Nápor, který byl v dubnu a který zažíváme teď, je neporovnatelný. Tehdy byly tisíce lidí dávány do karantény. I proto si to měl každý zaměstnavatel prošetřit ve svých fabrikách proaktivně sám," odpověděl Maďar na otázku, zda se to celé nedalo podchytit ihned v zárodku, jelikož se v dole Darkov nákaza objevila už v dubnu.

Zachování protiepidemiologických opatření zabere minimálně deset dní, kdy se vyhodnotí jejich účinnost. "Ale i s tím, jak je to teď, se dá žít. Důležité je, aby se to nešířilo dál. Aby si lidé neřekli: pojedeme do Ostravy do multikina, uděláme párty. To by se obrátilo proti Karviné i proti celému kraji," uzavřel Maďar.