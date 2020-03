Nový koronavirus v Česku: V případě nutnosti bude dodán experimentální lék

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko navázalo kontakt s americkou firmou Gilead vyvíjející lék proti nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Pokud by se objevil pacient s vážným průběhem, dodá experimentální lék do ČR. Na tiskové konferenci po jednání se zástupci jednotlivých nemocnic v pražské Fakultní nemocnici v Motole to řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.