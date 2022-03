Nových případů covidu bylo v úterý opět více než před týdnem

Znovu se mírně zvýšila incidence, na 100.000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 508 nakažených. V nemocnicích je s koronavirem 2212 pacientů. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Laboratoře v úterý provedly zhruba 34.000 testů, o 5000 méně než před týdnem. U preventivních testů bylo podle prvních údajů pozitivních 27,56 procenta vzorků, což by byl nejvyšší podíl za jeden den od začátku epidemie. Při dalších aktualizacích se ale tyto údaje revidují a to tak, že podíly pozitivních testů většinou klesají.

Počty nakažených v ČR v mezitýdenním srovnání zhruba od začátku února klesaly, ale v minulém týdnu začaly růst. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška vydrží vysoké pravděpodobně do konce března. Za důvod zastavení poklesu považuje vysokou nakažlivost varianty omikron, případně její subvarianty BA.2, a jejich schopnost nakazit i lidi, kteří nákazu už prodělali nebo jsou očkovaní.

Dušek ale upozornil, že vyšší počty pozitivně testovaných se nepromítají do zátěže nemocnic. Očekává, že naopak bude dál klesat počet hospitalizovaných ve vážném stavu. Denně by podle něj mělo do nemocnic směřovat v následujících zhruba deseti dnech průměrně 200 pacientů, 20 na jednotky intenzivní péče. Počet hospitalizovaných od minulého týdne klesl o více než 200 lidí, počet pacientů v těžkém stavu se snížil o 40 na 121.

Ve většině krajů opět k dnešnímu dni vzrostlo incidenční číslo. Nižší než 400 už je pouze v Karlovarském kraji, kde na 100.000 obyvatel připadá za uplynulý týden 373 nakažených. Naopak nejhůře je na tom Plzeňský kraj s incidencí 648.

Očkování v úterý podstoupilo 3113 lidí. Je to nejméně ve všední den v tomto roce. Zájem o vakcinaci klesá už několik týdnů. Nejčastěji si nyní lidé chodí pro třetí posilující dávku. V úterý ji dostalo 2462 lidí.

V Česku se od pondělí rozvolnila další protiepidemická opatření. Nošení respirátorů už je povinné pouze v hromadné dopravě, zdravotnictví a sociálních službách. Na ostatních místech není nutná žádná ochrana dýchacích cest. Povinnost zakrývání nosu a úst byla spolu s vývojem epidemie opakovaně zmírňovaná a znovu zpřísňovaná.

První případy koronaviru v Česku se potvrdily 1. března 2020. Za dobu trvání epidemie se v zemi prokazatelně nakazilo více než 3,7 milionu lidí, zemřelo 39.248 z nich.