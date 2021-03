ONLINE: Rok s koronavirem. Přes milion nakažených Čechů, lidé se probouzí do lockdownu

8:50 - V České republice se od začátku koronavirové epidemie loni v březnu nakazilo podle statistik 1,240.051 lidí, z toho téměř dvě třetiny případů připadají na tři měsíce - loňský říjen a letošní leden a únor. Během nich dohromady přibylo přes 772.000 nakažených, rekordní zůstává říjen s 264.338 případy. Naopak nejmenší počet nových případů ČR evidovala loni v květnu (1605) a v březnu 2020, kdy se nemoc poprvé objevila, se nakazilo 3314 lidí.

8:24 - V části Prahy a devíti okresech dnes pro děti začínají jarní prázdniny. Podle nového nařízení vydaného proti šíření koronaviru ale nesmějí opustit svůj okres a při cestách do přírody nebo sportování dokonce musejí zůstat na území své obce. Pokud by se rodiny s dětmi nejpozději dnes přesunuly mimo své bydliště třeba na chatu, měly by tam podle představ vlády zůstat následující tři týdny, kdy má nové omezení pro pohyb platit.

8:11 - V hromadné dopravě, obchodech a na dalších frekventovaných místech musí lidé ode dneška povinně nosit jedině respirátory. Dvě chirurgické roušky, které mohli mít místo respirátoru dříve, už stačit nebudou. V zastavěném území obce je třeba vždy mít minimálně chirurgickou roušku. Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů je nově povinné i na pracovištích, končí také výjimka pro ústavní činitele. Nové mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví má snížit riziko přenosu koronaviru, který se nyní v Česku šíří v nakažlivější britské variantě.

8:04 - K očkování proti covidu-19 se dnes mohou přes web ministerstva zdravotnictví začít hlásit lidé nad 70 let. Registrovat se, a v případě dostatku vakcíny si i rovnou rezervovat termín, mohou do očkovacích míst v nemocnicích nebo na dalších místech. Kdy přesně bude přihlašování spuštěno, ministerstvo zdravotnictví neuvedlo. Chce předejít náporu v jeden čas jako při registracích osmdesátníků a starších.

7:43 - Kvůli zhoršující se epidemické situaci a přetížení nemocnic se počínaje dneškem na tři týdny zpřísnila pravidla pro volný pohyb lidí. Musejí zůstávat ve svém okresu, platí ale výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad. Zavřely se školky a zbývající otevřené školy a také další obchody a provozovny služeb, začít má zatím dobrovolné testování na koronavirus ve firmách. Zpřísnila se rovněž pravidla pro zakrytí nosu a úst. V Česku od soboty platí nový nouzový stav, trvat má do 28. března.

7:42 - Po dvou týdnech od prvního výskytu nemoci vláda přistoupila k razantnímu omezení chodu země, postupně se přidaly i některé velké firmy. Kabinet vyhlásil nouzový stav, který skončil po 66 dnech 17. května. Nakažených do té doby ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo podle svého webu zhruba 8500 a úmrtí necelých 300. Následné rozvolňování opatření skončilo na počátku letních prázdnin, kdy Češi mohli až na drobné výjimky odložit roušky.

7:41 - Všichni tři lidé, u kterých se v Česku před rokem nákaza prokázala, přicestovali z Itálie. Lidé po návštěvě Itálie a později i Rakouska, často po lyžařských rekreacích, představovali na začátku první vlny epidemie většinu odhalených případů koronaviru. Česko první případy zaznamenalo až po Německu a Rakousku, ale několik dní před Polskem i Slovenskem.

7:40 - Dnes je to rok, co testy v Česku potvrdily první tři případy nového typu koronaviru. Nákazu od té doby prodělalo více než 1,23 milionu lidí, s nemocí covid-19 jich zemřelo přes 20.000. Po mírné loňské jarní vlně epidemie, v níž denní přírůstky nakažených nepřesáhly 400, se epidemie dostala k dalším vrcholům na přelomu října a listopadu a počátkem letošního roku. Nové rekordy nad 20.000 nových případů za den můžou podle ministerstva zdravotnictví přinést následující dny.