ONLINE: Zpřísňují se pravidla pro vstup do Česka, Babiš bude jednat o Sputniku

8:33 - Data o ruské vakcíně proti covidu-19 Sputnik V jsou podle českých odborníků slibná. Zveřejněné informace hovoří o účinnosti nad 91 procent. Musí ale projít posouzením Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). O schválení ji ruští výrobci požádali minulý týden. Jako podmínku pro využití ruské vakcíny pro očkování Čechů stanovil schválení agenturou také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Bez schválení evropskými úřady začalo po povolení lokálními institucemi touto vakcínou očkovat Maďarsko. Na tamní zkušenosti se tam dnes odletěl informovat premiér Andrej Babiš (ANO).

8:04 - Premiér Andrej Babiš dnes s expertním týmem epidemiologů a virologů navštíví Maďarsko. Jednat bude se svým protějškem Viktorem Orbánem i s ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem. Předsedové vlád budou diskutovat zejména o maďarských zkušenostech s ruskou vakcínou Sputnik V a o možném využití protilátkového léku bamlanivimab proti onemocnění covid-19.

7:53 - Index rizika protiepidemického systému PES k dnešku zůstává na 71 bodech. Od poloviny ledna se tak vytrvale drží na čtvrtém z pěti stupňů pohotovosti, ačkoli oficiálně v Česku platí dál pátý stupeň. Reprodukční číslo, udávající rychlost šíření nemoci covid-19, se oproti čtvrtku výrazněji nezměnilo.

7:50 - Pro cestující do Česka platí ode dneška přísnější pravidla. V aktualizované cestovatelské mapě je nová kategorie velmi rizikových států, do níž patří například Slovensko, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko, pobaltské země, Slovinsko nebo Irsko a většina zemí mimo Evropskou unii. Před cestou do ČR z těchto států musejí lidé podstoupit test a po příjezdu bude povinná pětidenní karanténa. Její ukončení bude možné nejdříve pátý den PCR testem. Zároveň bude platit povinnost deset dní od příjezdu nosit ideálně respirátor alespoň třídy FFP2, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.