Opoziční tým vyzval vládu k mobilizaci zdravotnických zařízení

Aktualizováno 15:00 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Opoziční expertní tým vyzval vládu, aby dnes zasedla a zmobilizovala veškerá zdravotnická zařízení, jež by se mohla zapojit do léčby pacientů s koronavirem. Do systému by měla zapojit také lázně či hospice, pokud mají volné kapacity k doléčování pacientů, situaci by kabinet měl centrálně řídit a koordinovat, řekl na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně předseda poslanců TOP 09 Vlastimil Válek. Vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) ČTK shání.