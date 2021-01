PES zůstává ve čtvrtém stupni, vzrostlo reprodukční číslo

Opatření proti koronaviru v ČR, která se indexem řídí, nyní odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) v neděli v televizi Prima řekl, že vláda bude o přesunu do čtvrtého stupně jednat asi ve středu.

Reprodukční číslo ukazující, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, vzrostlo z 0,68 na 0,71. Z parametrů, na základě kterých se index PES počítá, naopak klesl podíl hospitalizací, průměr počtu nakažených na 100.000 obyvatel za dva týdny a čtrnáctidenní průměr nákaz mezi seniory na 100.000 obyvatel.

Index PES klesl na úroveň čtvrtého stupně už po vánočních svátcích, tehdy na tři dny. Od 30. prosince do čtvrtka se držel nad hranicí pátého stupně. Na začátku ledna dosahoval až 90 bodů, což byla nejvyšší hodnota indexu od jeho zavedení loni na podzim.

Opatření proti šíření nákazy se v Česku řídí podle pátého stupně od 27. prosince. Pro případné zmírnění musí index PES v nižším pásmu zůstat aspoň sedm dní, to by mohlo nastat právě ve středu. Poté změnu ještě hodnotí expertní tým ministerstva zdravotnictví. Vláda doposud většinou zaváděla změny v opatřeních až potom, co se PES na lepším či horším stupni držel déle, než činí předepsané termíny.

Havlíček zdůraznil, že pro rozhodnutí o možném zmírnění opatření bude klíčový vývoj epidemické situace v následujících dnech a také stav v nemocnicích. Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi (ČT) řekl, že od úterý budou moci otevřít papírnictví, obchody s oblečením a botami pro děti a prodejny se spodním prádlem. Další zmírňování ale zatím neočekává, počet hospitalizovaných je podle něj stále vysoký.