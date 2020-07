Praha pošle připomínky k vládnímu "semaforu". Počet nově nakažených v metropoli klesl

Posílení ochranných opatření v tuto chvíli město neplánuje. Připravuje spuštění nového odběrového místa v centru města a zajistilo ubytování pro lidi, kteří nemohou karanténu strávit doma.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí při představení semaforu řekl, že Praha je momentálně jediným regionem zařazeným do žlutého stupně čtyřstupňové klasifikace regionů podle míry zasažení novým koronavirem. Hřib to kritizoval, není k tomu podle něj důvod.

Dnes primátor řekl, že některá kritéria zařazení do stupňů jsou hodnocena podle jasné číselné hodnoty, u těch nejpodstatnějších však taková hodnota schází a hodnocení je subjektivní. "To jsou připomínky, které předáme ministerstvu zdravotnictví," řekl. Dodal, že podle pokynů ministerstva má město na podání připomínek čas do pátečního poledne.

Primátor dále řekl, že situace v metropoli se po skokovém zvýšení počtu nemocných z pondělka na úterý opět ustálila a bezpečnostní rada se znovu v pondělí sejde jen za předpokladu, že se přírůstky opět významněji zvýší. Z pondělí na úterý přibylo v Praze nejvíce lidí s covidem-19 za 24 hodin od začátku epidemie, šlo o 101 případů. Z úterý na středu počet opět klesl na 44 nově nakažených.

Šéfka pražské hygienická stanice Zdeňka Jágrová řekla, že Prahu je potřeba hodnotit podle jiných kritérií než menší města. "To podstatné, což je komunitní šíření, kde nezjistíme původ nákazy, se nám stále daří držet kolem 20 procent," uvedla. Dodala, že hygienici od počátku počítají s tím, že opět zavedou povinnost nosit roušky kromě metra i v povrchové MHD, ovšem až po skončení horkých dní. "Pokud nenastane nějaká katastrofa, tak rozhodně o tom v srpnu neuvažujeme," řekla.

Zástupci vedení magistrátu minulý týden uvedli, že město připravuje spuštění nového testovacího místa v centru metropole určeného zejména pro cizince. "Probíhají intenzivní jednání o tom, kde přesně to odběrové místa bude," řekl dnes Hřib. Dodal, že se jedná o dvou místech a vybráno by mělo být do konce týdne. Magistrát už podle něj má zajištěno 40 lůžek pro cizince nebo i Pražany, kterým bude nařízena karanténa a nebudou ji mít kde strávit. Primátor dále řekl, že město a jeho organizace mají dostatek ochranných pomůcek na měsíc, v některých případech až na dva.

Radní Milena Johnová (Praha Sobě) uvedla, že nákaza se zatím nešíří v domovech důchodců a dalších sociálních zařízeních, takže nebudou vyzývat jejich vedení k zavedení přísnějších ochranných opatření. Dodala, že záchranná služba by ocenila, kdyby nemocnice začaly v příslušném systému aktualizovat počty obsazených lůžek, aby řidiči sanitek věděli, kde jsou volná místa.

V hlavním městě se podle informací hygienické stanice ke středečním 18:00 od začátku epidemie nakazilo 3045 lidí, z nichž 2115 se už vyléčilo a 104 zemřelo. Velké ohnisko nákazy bylo v polovině července na večírku v hudebním klubu Techtle Mechtle, v souvislosti s ním hygienici ke středě evidovali 158 nakažených.