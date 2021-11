Praktici málo očkují proti covidu, tvrdí Kuba. Jsme zahlceni, oponují lékaři

Ordinace praktiků jsou nyní podle Šonky zahlcené pacienty s respiračními chorobami, mnozí praktici dělají i odběry pro PCR testy, protože kapacity testovacích míst nestačí.

Kuba v pořadu odkázal na dřívější prohlášení praktiků, že jsou schopni očkovat 50.000 lidí denně. Hejtman řekl, že toto množství nyní praktičtí lékaři očkují za týden. Část praktiků si podle něj za poslední měsíc vakcíny proti covidu vůbec neobjednala. Potřebujeme, aby se praktici zapojili, nemůžou to dělat jen nemocnice, řekl. Také podle epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly není kapacita praktiků využita. Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková si ale myslí, že se praktičtí lékaři začnou více zapojovat. Podle ní někteří argumentují tím, že jsou přetíženi, někteří se obávají nákazy covidem.

Předseda sdružení praktických lékařů Šonka ČTK řekl, že se v současnosti zapojuje do očkování proti covidu asi 2600 lékařů, kteří mají své IČO, z celkového počtu 4100. "Není to číslo, s kterým bychom byli spokojeni," poznamenal. Podle něj ale počet postupně narůstá. Slib 50.000 naočkovaných denně byl podle něj za obvyklého provozu, který nyní v ordinacích není. "To, co se teď děje, rozhodně běžný provoz ordinací není. Mrzí mě, že to nikdo nebere v úvahu," poznamenal.

Podle něj jsou mnohé ordinace zahlcené pacienty s respiračními chorobami, z nichž někteří mají covid. Lékaři pacienty musí vyšetřit a nakažené covidem posílají na monoklonální protilátky, které chrání před těžkým průběhem nemoci. "Mnozí z nás dělají i odběry na PCR testy, protože kapacity odběrových míst jsou tak napnuté, že se čeká několik dní na termín," konstatoval. Právě včasný výsledek testu je důležitý pro podání protilátkových léků. "Do toho očkujeme proti covidu, proti chřipce. Většina praktiků padá na ústa a není fér říkat, že tohle je normální provoz ordinace a že nesplňujeme ty kapacity, které jsme nabízeli na jaře," dodal.

Šonka chce lékaře, kteří proti covidu neočkují, znovu oslovit a chce také hledat se zdravotními pojišťovnami způsob, jak je více motivovat.