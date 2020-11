Přibylo 4377 případů koronaviru, Česko zůstává ve 3. stupni rizika

Vyplývá to z aktuálních informací na webu ministerstva zdravotnictví. Skóre v protiepidemickém systému PES zůstalo dnes na 57 bodech, druhý den je tak ve třetím z pěti stupňů. Při setrvání na této úrovni po dobu sedmi dní je možné navrhnout další zmírnění opatření.

Aktuálně je Česko od pondělí ve čtvrtém, druhém nejvyšším stupni rizika, protiepidemická opatření se mírně rozvolnila. Do třetího stupně se skóre dostalo v pondělí, předtím bylo čtyři dny ve čtvrtém stupni na 62 bodech. Za snížením skóre byl podle ministerstva zdravotnictví pokles relativní pozitivity testů. Výrazné snížení podílu pozitivních testů bylo výsledkem započtení antigenních testů s výsledkem potvrzeným testem PCR v posledním týdnu. "Je to zcela ve shodě s metodikou, kterou doporučilo Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC)," uvedl v pondělí ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

V neděli byl z téměř 7000 testů na koronavirus pozitivní výsledek u 21,6 procenta vzorků. V předchozích zhruba dvou týdnech byly běžné hodnoty mezi 25 a 30 procenty.

Od března, kdy se nákaza začala v Česku šířit, prokázaly testy koronavirus ve 496.638 případech, zhruba čtyři pětiny dosud nakažených se už vyléčily. Šíření nákazy v posledních zhruba dvou týdnech oslabuje. Ještě na přelomu října a listopadu stoupaly denní přírůstky nakažených až k 15.000, v minulém týdnu nárůst jen jednou překročil 6000.

Pozvolna klesá i počet hospitalizovaných. Začátkem listopadu, když vrcholila druhá vlna, vyžadovalo nemocniční péči přes 8200 nakažených a zhruba 1200 mělo těžký průběh nemoci. Nyní je z 5296 pacientů v nemocnicích v těžkém stavu 828 z nich. Nemocnice už mohou znovu provádět plánované neakutní operace, které musely v uplynulých týdnech odkládat kvůli rostoucímu počtu pacientů s koronavirem.

Od začátku listopadu zemřelo s covidem přes 3800 lidí, téměř o 1000 více než za celý říjen. V šesti listopadových dnech přesáhl denní počet zemřelých 200. Nejvíc lidí s covidem zemřelo 3. listopadu, a to 257. V minulém týdnu se denní počet úmrtí pohyboval mezi 101 a 156, na pondělí zatím připadá 62 zemřelých. Údaje z posledních dnů ale ministerstvo ještě většinou reviduje.

V současné době je nákaza nejvíce rozšířena na Havlíčkobrodsku, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali zhruba 582 nakažených na 100.000 obyvatel. Následuje Svitavsko s 465 případy a Chrudimsko, kde se nákaza za poslední týden prokázala u 464 lidí v přepočtu na 100.000 obyvatel.

V pondělí přibylo v Praze 322 potvrzených případů koronaviru. Je to více než oba víkendové dny, kdy se testuje méně, ale zároveň je to pokles zhruba o 50 případů proti předchozímu pondělí. Rizikové skóre protiepidemického systému PES zůstalo v metropoli na 45 bodech, nadále tak je ve třetím z pěti stupňů, podle kterých se řídí opatření proti nákaze. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v Praze 58.376 nakažených. Téměř 50.000 z nich se z nemoci vyléčilo. S koronavirem dosud v metropoli zemřelo 703 lidí. Aktuálně je v hlavním městě 7975 nakažených, většina má mírný průběh nákazy.

Úmrtí s covidem-19 v hlavním městě od konce října přibylo o víc než polovinu. V minulém týdnu zemřelo 83 lidí. Denní nárůsty zemřelých nyní klesají, na začátku listopadu zemřelo za den i víc než 20 lidí. Na pondělí zatím připadá šest obětí, tyto údaje ale obvykle při dalších aktualizacích rostou. Nemocnice v Praze začínají obnovovat plánované operace, které musely kvůli péči o pacienty s nemocí covid-19 zastavit.

Vývoj epidemie v Česku hodnotí systém PES podle čtyř kritérií. Výpočet skóre vychází z hodnoty reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na 100.000 obyvatel v obecné a seniorské populaci. Roli hraje i klesající nebo rostoucí trend. Podle výše skóre je země zařazena do jednoho z pěti stupňů, na který jsou navázána i opatření.