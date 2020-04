První den plošného testování v Česku. Zúčastnilo se přes 3200 lidí

Lidé čekali ve frontách dluhé hodiny, vznikaly mezi nimi i konflikty, zejména mezi seniory. Zájem organizátory studie překvapil, dnešní kapacity se vyčerpaly už krátce po otevření. Celkem je v plánu otestovat 27.000 lidí.

"Budeme pokračovat ještě dalších sedm či osm dní a budeme pravidelně informovat o tom, jaké věkové skupiny jsou naplněny," řekl novinářům děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo. Fakulta má na starosti testování v Praze, v Brně a Olomouci tamní univerzity. Testovací místa organizují spolu s armádou.

Testovací kapacita pražských míst byla naplněná už 15 minut po jejich otevření, lidé se začali scházet už před 08:00, místa otevírala v 10:00. V Praze jsou čtyři - tři volně přístupná v Zítkových sadech u ministerstva zdravotnictví, na náměstí Míru a v Kateřinské zahradě nedaleko Karlova náměstí. Speciální místo je také v Institutu klinické a experimetnální medicíny (IKEM), kam jsou zvaní jeho pacienti. Otevřené bude podle informací na webu IKEM ještě v pátek. Pacienti, kteří mají blíž jiná odběrová místa, mohou dorazit i tam.

Tři hlavní testovací místa v Praze dnes zvládla otestovat téměř třetinu požadovaného počtu 5000 lidí. Nejvíc lidí přišlo ve věku mezi 40 a 59 lety (645), naopak nejméně bylo dětí (110). Pro další dny tak pražská odběrová místa potřebují ještě 890 dětí ve věku osm až 17 let, zhruba tisícovku lidí 18 až 39 let, 855 lidí ve věku 40 až 59 let a 780 seniorů od 60 do 89 let.

V Brně jsou odběrová místa uprostřed Moravského náměstí a v kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Z 5000 plánovaných testů tam během dneška otestovali zhruba čtvrtinu. Nejvíc zájemců bylo z řad seniorů, přišlo jich 583 z tisíce, které výzkumníci potřebují. Nejméně (44) dorazilo dětí, potřeba jich je ještě 956.

V Litoměřicích je potřeba otestovat 3000 lidí. Dnes jich dorazilo 544, Nejvíce ve věku od 60 do 89 let, a to 264. Potřeba tak je více než 700 lidí ve všech věkových kategoriích.

Brněnská testovaní místa a litoměřické otevírají v pátek v 08:00, první dvě hodiny mají přednost senioři. V Praze se začíná testovat v 10:00. Pro usnadnění odbavování fronty budou lidé v pátek dostávat pořadová čísla podobně jako třeba na poště.

V pátek má začít testování také na Olomoucku, kromě krajského města i v Uničově a Litovli. Přímo v Olomouci mají výzkumníci v plánu 4000 testů, z toho 2500 ve dvou lokalitách, které byly na začátku epidemie kvůli vysokému výskytu nakažených uzavřené. Místa otevírají v 08:00, v Uničově a Litovli se lidé hlásili předem na konkrétní časy. Bude jim odebírána plná zkumavka krve, kterou budou vědci dál zkoumat. Na ostatních místech lidem na test stačí jedna kapka z prsteníčku.