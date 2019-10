Psychiatr Matýs znovu promluvil o Gretě: Děje se jí nepravost a já se na to nemůžu dívat

Psychiatr Matýs nazval Gretu Thunbergovou "nezralým dítětem s autistickými problémy bez sebemenšího sociálního cítění".

Matýs tvrdí, že nikdy nikoho na dálku nediagnostikoval. „Nedovolil bych si to u člověka, který svou diagnózu takto veřejně nepřizná. A celkovou diagnózu na dálku taky ne. Nemám právo komentovat diagnózu jakéhokoliv člověka veřejně. U ní je to ale jiné," tvrdí.

Podle psychologa Greta svou diagnózu dost podrobně zveřejnila sama. „Já dělám soudního znalce už mnoho let. Na první pohled skutečně nepoznáte psychopaty, nebo spíš sociopaty, kteří týrají své rodiny. Ani ty, co jsou ve vedení firem a týrají zaměstnance. Co se ale dá poznat velmi rychle, je právě diagnóza Grety. Takže jsem stejný jako automechanik, který léta zná svou práci, a když si to auto poslechne, tak řekne: toto je vadná převodovka. A každý zkušený psychiatr nebo klinický psycholog by tady poznal to, co vidím já. Rozhodně by to tedy poznat měl," říká.

Vzpomněl i kolegy, kteří hodnotili zdraví Andreje Babiše ml. „Všichni v médiích mluvili v obecné rovině, ale vždy to bylo jasně navázáno na osobu premiérova syna, který je psychicky nemocný. Přesně popis symptomů, odkazů, jak to vypadalo a jaké to mělo dopady. Co je neetického na tom, že mluvíme o tom, jak se daná diagnóza projevuje?“ dodal v rozhovoru pro server Aktuálně.

Matýs je přesvědčen, že se o Grete negativně nevymezil. Šlo o vysvětlující a ochranný článek o pacientovi. „ Vím, jak takoví lidé dopadají, mám je v ambulanci. Někteří mí pacienti by už dávno byli ve vězení, kdyby nebyli v mé péči. Zkuste se podívat na algoritmus chování té skupiny lidí, kteří na mě útočí, a té dívenky. To je naprosto stejné.“

Nečekal, že mluvit srozumitelně pro laickou veřejnost o tomto tématu je v Česku tak toxické. „Mně ta nepravost, která se té dívence děje, vadí a už se na to nemůžu dívat. Proto jsem to veřejně řekl tak, aby to bylo srozumitelné pro laiky. Chodí mi spousty reakcí lidí, kteří mi píšou a děkují, že konečně pochopili, o čem ta diagnóza je. A nehodí se to právě těm lidem, kteří z toho dělají mýtus výjimečnosti,“ vysvětlil.