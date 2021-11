Řídit epidemii podle obsazenosti JIP je hloupost, tvrdí experti

"Řídit epidemii dle aktuální obsazenosti JIP připomíná člověka, co se obléká podle toho, zda zmokl, a na navigaci kouká, když přijede do zácpy. Obsazenost JIP reflektuje epidemii týdny dozadu," uvedl na twitteru Prokop.

"O tato kamna jsme se už třikrát spálili. Takže teď se na ně posadíme celou vahou," uvedl v reakci na Prokopa na twitteru Filip Pertold z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.

Kulveit ve svém facebookovém příspěvku napsal, že jiný indikátor, tedy řízení epidemie podle obsazenosti JIP, je "asi největší hloupost z dnešní tiskové konference". Zpochybnil také to, že by opatření měly přijímat krajské hygienické stanice. "Stav na JIP odráží stav epidemie zhruba před třemi týdny. S tím, že nějakou dobu trvá schvalování a implementace, je to zpoždění za epidemií skoro měsíc," uvedl. Tímto způsobem se podle Kulveita, který se podílel na vzniku výpočtu indexu rizika protiepidemického systému PES, řídila epidemie v rozjezdu druhé a páté vlny. "Výsledky známe. Tím nechci říci, že stav na JIP není důležitý parametr - rozhodování se ale má řídit podle prediktivních modelů, kde predikce hospitalizací jsou jedním z výstupů," doplnil.

Podle Prokopa dnešní prohlášení zástupců budoucí vlády k řízení epidemie obsahuje řadu velmi dobrých věcí, některé ale chybí. "Mrzí mne, že je zcela vágní v oblasti (de)motivací - nemocenská, ošetřovné. A moc opatrné v oblasti očkování," napsal sociolog, jehož agentura P&Q Research v dlouhodobém projektu Život během pandemie zkoumá, jak se lidé chovají a jaké jsou jejich motivace.

Podle Kulveita nemůže nová vláda vymyslet moc jiného, než dělala vláda předchozí. Část věcí, které bylo potřeba udělat, už se stala nebo se nyní děje, jako například plošné testování ve školách.