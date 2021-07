Screening rakoviny plic se podle Vojtěcha spustí nejpozději v lednu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Screening rakoviny plic bude spuštěn nejpozději v lednu příštího roku. Nyní se akreditují pracoviště, která by měla dělat vyšetření rizikových pacientů. Na konferenci Zdravotnického deníku věnované ekonomice prevence to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Program pro včasný záchyt rakoviny plic bude zaměřen na dlouhodobé kuřáky zřejmě starší 50 let.