Stav dvou nakažených je vážný, jeden je připojen na mimotělní oběh

O novém případu nákazy taxikáře dnes hovořil premiér Andrej Babiš (ANO) v dnešní partii na Primě. Pacient byl v noci převezen z Thomayerovy nemocnice v pražské Krči do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. "Jeho stav je vážný, je ale stabilizovaný," řekla ČTK Heřmánková. Je připojen na mimotělní oběh. V praxi systém zvaný ECMO nasává krev z žilního oběhu, okysličuje ji a vrací zpět do tepenného oběhu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes řekl, že pacientů ve skutečně kritickém stavu jsou jen jednotky. "Jsou to dva taxikáři, pražští taxikáři, kteří pracovali pro stejnou službu nebo aplikaci. A oba dva nemají žádnou cestovatelskou anamnézu. To znamená, jsou to pacienti, kteří se od někoho nakazili, a my nevíme přesně od koho, není tam ta cestovatelská anamnéza, že by byli v zahraničí, nebo že by vědomě byli v kontaktu s někým, kdo v zahraničí byl, což je zatím taky většina potvrzených případů," řekl ministr České televizi po jednání prezidentova expertního týmu v Lánech.

Podle ministra jde o takzvaný komunitní přenos. "Bohužel, oba dva jsou ve velmi vážném stavu, v kritickém stavu, napojení na plicní ventilaci na jednotce intenzivní péče," popsal. Ministr dnes také řekl, že mezi kritickými případy není žádné dítě a většina pacientů má jen lehčí průběh.

Bulovka uvedla odpoledne na twitteru, že na infekční klinice je hospitalizovaných celkem sedm pacientů s koronavirem, z nichž jeden je stále na JIP se zavedenou plicní ventilací. Podle primářky Kliniky infekčních chorob Hany Roháčové je stav pacienta na JIP závažný, ale nezhoršuje se. "Je velká šance, že se bude vylepšovat," řekla dnes primářka České televizi. Stav ostatních pacientů je klinicky dobrý, mezi nimi jsou i dvě cizinky, které jsou bez příznaků, virus ale stále vylučují.

Na Bulovce v sobotu na odběrovém místě pod Infekční klinikou odebrali vzorky 107 pacientům s podezřením na koronavir, dnes bylo 144 testovaných, z toho 18 pozitivních, informovala nemocnice na twitteru. Primářka žádá lidi, kteří jsou bez příznaků a bez cestovatelské anamnézy, ať na testy nechodí.