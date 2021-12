Úprava zákona o vydávání karantén nebude jednoduchá, míní Vojtěch

Soud na nezákonnost postupu upozornil už na konci srpna. Hygieny přiznávají, že ho dál užívají, uvedl dnes server SeznamZprávy.

Ministerstvo připravuje novelu zákona číslo 94/2021 Sb, takzvaného pandemického zákona, který zatím platí jen do konce února. Problém jí ale zřejmě nevyřeší. "Bohužel tady máme poměrně významný judikát, kde Městský soud v Praze řekl, že to takto (po telefonu) to možné není," uvedl.

"Kolegové se tím zabývají, jestli by to bylo možné v pandemickém zákonu zakomponovat. Zdá se, že je to velmi komplikované, protože se to řídí správním řádem. Není možné obejít to, že se vydá správní rozhodnutí písemnou formou," řekl ministr. Mohlo by být podle něj odesláno třeba datovou schránkou, tu ale většina lidí nemá.

"Je pravda, že na to v praxi narážíme. A obávám se, že pouze na základě telefonátu to na základě našeho právního řádu, i v kontextu judikátu soudu, nebude možné," dodal.

K situaci se dnes na twitteru vyjádřila i končící ředitelka Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová. "Problém vydávání karantén je v celém civilizovaném světě řešen v pandemickém zákoně. To, že zákon 94/2021 Sb. takovou pasáž neobsahuje, není manažerským selháním vedoucích pracovníků hygienických stanic," napsala.

Nejvyšší správní soud (NSS) na konci srpna zamítl kasační stížnost jihlavské stanice proti verdiktu Krajského soudu v Brně, který označil loňský telefonát rodině ze Žďárska za nezákonný zásah, jenž vyvolával dojem závaznosti, ačkoliv nešlo o řádné rozhodnutí. Konstatoval, že telefonický pokyn pracovnice hygienické stanice nelze "pro absolutní nedostatek písemné formy" považovat za rozhodnutí dle soudního řádu správního. Hygienická stanice tak podle něj omezila osobní svobodu nezákonným způsobem.