V Brně se přestanou testovat senioři nad 60 let

"Bohužel se i nadále objevuje ve vysílání některých rádií informace, že důchodci mají mezi 8:00 a 10:00 v testování přednost, což ale v Brně už neplatí, potřebný počet seniorů jsme již otestovali," upozornila ráno Jelínková. Seniory nevyšetří ani ve stanech na Moravském náměstí, ani u univerzitního kampusu.

Nejvíce teď odborníci potřebují zástupce z věkové skupiny osm až 17 let. Upozorňují, že všichni nezletilí z této věkové skupiny musí na test přijít se svým zákonným zástupcem, jinak do testování nemohou být zapojeni. "A to i v případě, že se jedná o mladé lidi starší 15 let. Formálně jsou nezletilí, proto musí přijít se zákonným zástupcem, který na místě podepíše souhlas," doplnila Jelínková.

Testování kolektivní imunity začalo v Brně ve čtvrtek ráno a je o něj velký zájem. Od pátku dostávají příchozí pořadová čísla, což pomohlo velký zájem zvládnout.

Za první tři dny do dnešních 17:40 bylo v Brně otestováno 3011 lidí z cílového počtu 5000. Potřebují shromáždit 1000 vzorků z věkových skupin 8 až 17 let a 60 až 89 let, u seniorské skupiny už se to podařilo. Ve věkových skupinách 18 až 39 let a 40 až 59 let pak potřebují celkem 1500 otestovaných lidí. U skupiny 18 až 39 let zbývá otestovat 720 lidí, u věkové skupiny 40 až 59 let pak 452 lidí. Nejvíce vzorků potřebují odborníci od dětí mezi 8 a 17 lety, potřebují jich ještě vyšetřit 817.