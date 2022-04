V neděli testy odhalily v Česku 1395 nových případů covidu

— Autor: ČTK

V neděli testy odhalily v Česku 1395 nových případů covidu-19, to je letos po Novém roce druhý nejnižší počet nakažených. Oproti minulému týdnu je to pokles o 262 případů. Vyplývá to z údajů, které dnes ČTK poskytl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.