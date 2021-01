Vakcína od Moderny dorazí do Česka v úterý

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vakcína od firmy Moderna dorazí do Česka poprvé v úterý, bude jí 8000 dávek. Podle České televize to upřesnilo ministerstvo zdravotnictví, mluvčí resortu Barbora Peterová to ČTK potvrdila. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že firma dodá vakcínu už dnes v počtu 20.000 dávek. Termín se posouval za poslední týden několikrát, původně se ve vakcinační strategii počítalo s 22. lednem.