Vakcinace usnadní většině populace život. Očkovací pas umožní lidem opět cestovat, říká Rážová

Zatím nedovede predikovat, kdy by mohl být očkovací pas sloužící jako přeshraniční propustka k dispozici. Hlavní hygienička České republiky Jarmila Rážová ale avizuje, že je vše stále v jednání. „Určitě je v zájmu všech, aby se problematika vyřešila co nejdříve.“

Absolventka fakulty hygienické Univerzity Karlovy v rozhovoru pro EuroZprávy.cz vysvětluje, jak se budou údaje o vakcinaci do očkovacího průkazu zanášet. „Nový modul Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) slouží pro evidenci očkování proti onemocnění covid-19. V budoucnosti jej bude možné rozšířit také o evidenci dalších očkování. Modul vakcinace by měl být napojen na mezinárodní rozhraní k prokazování očkování občana při cestování do jiných zemí.“

Nebezpečné dezinformace o covidu-19 či bagatelizování ohledně koronaviru stojí u části populace za odmítavým postojem vůči vakcíně. Expertka na veřejné zdravotnictví míní, že v souvislosti s očkováním v zemi stále panují různé názory. „Situace je ale taková, že očkování je cesta, jak se dostat zpátky do normálního života, a proto za ministerstvo zdravotnictví nemohu jinak, než apelovat na občany, aby se očkovat nechali. Ochrání tím sebe, ale také své blízké. A zvláště nyní, kdy máme opět velký počet nakažených i hospitalizovaných,“ míní.

Rážová přesto upozorňuje, že lidé, kteří se nedají naočkovat, nebudou diskriminovaní. „Očkování je dobrovolné a nemůže tedy znevýhodnit populaci, která si nemůže nechat aplikovat vakcínu. Proto zde stále bude probíhat testování a pro jedince, co nebudou mít doklad o očkování, může platit negativní test.“

Epidemioložka přiznává, že ministerstvo zdravotnictví ještě do očkovací kampaně neoslovilo žádné známé tváře, které by vakcínu propagovaly. „Do této fáze jsme se ještě nedostali, ale jistě je podstatné, aby právě osobnosti, které mají nějaký větší vliv, očkování podpořily a vysvětlovaly jeho přínos. A to bez ohledu na kampaň a na skutečnost, koho oslovíme. Jedná se totiž o onemocnění, které se týká nás všech společně,“ argumentuje Jarmila Rážová.

DEZINFORMACE VYTVÁŘEJÍ ODPOR K OČKOVÁNÍ

Paní doktorko Rážová, vy už jste v listopadu hovořila o bonusech pro očkované proti covidu-19. Máte už konkrétní návrh, jak by případné prémie měly vypadat?

Největším bonusem pro očkované je především skutečnost, že budou chráněni před onemocněním covid-19, a to je velmi důležité. Další výhodou je, že když bude dotyčný očkovaný, získá potvrzení, kterým se pak může prokázat a nebude již po něm vyžadován například test.

Zatím se hovoří o tom, že člověk, který by si nechal aplikovat vakcínu, by měl přístup do restaurací, do kin či divadel. Nemyslíte si, že v kampani na očkování by měla být více zdůrazněná možnost vycestovat? Zahraniční turistika totiž už mnohým chybí, a právě cestování by mohlo sehrát klíčovou roli pro váhající populaci?

Ano, určitě bude mít očkování význam i při cestování. Problematiku řešíme na úrovni Evropské unie a České republiky, která se účastní projektu covid pas. Prostřednictvím jeho by se cestující mohli prokázat a vycestovat Ale většina populace očkování více ocení doma v Česku, protože jim usnadní život.

Vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek před měsícem pro sever lidovky.cz uvedl, že se zatím o konkrétních návrzích ještě nejednalo. Plánujete proto v nejbližších dnech schůzku, na které byste vše detailně probrali a rozhodli?

O zmíněném tématu diskutujeme na nejrůznějších videosetkáních a jak jsem již zmínila, také v rámci Evropské unie. Musíme si ale stále uvědomit, že očkování je dobrovolné, a tedy není možné diskriminovat jedince, kteří se nemohou nechat očkovat.

Ano, vakcinace je dobrovolná, přesto se chci zeptat, co říkáte, že 45 procent lidí se k očkování staví záporně? Čím si tak vysokou statistiku jako lékařka vysvětlujete?

Co se týče očkování obecně, stále zde panují různé názory, dezinformace. Situace je ale taková, že očkování je cesta, jak se dostat zpátky do normálního života, a proto za ministerstvo zdravotnictví nemohu jinak, než apelovat na občany, aby se očkovat nechali. Ochrání tím sebe, ale také své blízké.

Nemáte obavy, že pokud by naočkovaní lidé měli přístup do míst, kam by ostatní nemohli, tak by se mohli ozvat ochránci lidských práv a poukazovat na protiústavnost?

Už jsem o to hovořila. Očkování je dobrovolné a nemůže tedy znevýhodnit populaci, která si nemůže nechat aplikovat vakcínu. Proto zde stále bude probíhat testování a pro jedince, co nebudou mít doklad o očkování, může platit negativní test.

MINISTERSTVO JEŠTĚ TVÁŘ PRO KAMPAŇ NENAŠLO

Jak by se lidé například před vstupem do kina či hospod prokazovali, že se podrobili vakcinaci? Posloužil by speciální český očkovací pas, v němž by vakcinace proti covidu-19 byla zanesené?

Takovým dokladem by mohl být například právě už zmiňovaný covid pas.

Kdy se domníváte, že by mohl být k dispozici vakcinační pas sloužící jako přeshraniční propustka?

Zatím je vše stále v jednání, ale určitě je v zájmu všech, aby se problematika vyřešila, co nejdříve.

Je už jasné, jak se do něj budou zanášet údaje o očkování anebo je zatím vše ve stádiu úvah?

To je již zahrnuto v očkovací strategii uveřejněné na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. Nový modul Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) slouží pro evidenci očkování proti onemocnění covid-19. V budoucnosti jej bude možné rozšířit také o evidenci dalších očkování. Modul vakcinace by měl být napojen na mezinárodní rozhraní k prokazování očkování občana při cestování do jiných zemí.

Předložili jste už některé z významných osobností nabídku, aby se jako známá tvář podílela na kampani? Pokud ano, koho jste oslovili?

Kreativní část kampaně zajišťuje Úřad vlády České republiky, se kterým jsme se na základně memoranda o spolupráci dohodli na rozdělení činností. Ministerstvo zdravotnictví zajistí následně nákup mediálního prostoru. Do této fáze jsme se ještě nedostali, ale jistě je podstatné, aby právě osobnosti, které mají nějaký větší vliv, očkování podpořily a vysvětlovaly jeho přínos. A to bez ohledu na kampaň a na skutečnost, koho oslovíme. Jedná se totiž o onemocnění, které se týká nás všech společně.

Nezneklidňuje vás počet nakažených a hospitalizovaných? Nákaza navíc stagnuje.

Ano, jsem znepokojena. A právě pro to se snažíme dělat maximum, aby počet nakažených a hospitalizovaných klesal. Zejména je nutné neustále apelovat na občany, aby dodržovali opatření a aby se nechali očkovat.