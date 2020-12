Vláda opět zpřísnila opatření, restaurace budou zavírat dříve

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) to řekl na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády. Připravuje rovněž změnu metodiky, započítávat se budou nejen PCR, ale i antigenní testy. Povede to ke zlepšení skóre, řekl ministr.

Současné skóre je podle ministra na hranici mezi třetím a čtvrtým stupněm rizika, pokles se zastavil a stav epidemie stagnuje. Od neděle je skóre 64 bodů, a odpovídá tak čtvrtému stupni rizika. Podle metodiky by se po třech dnech mělo zvážit zpřísnění. "Od začátku říkáme, že protiepidemický systém je zásadním, nikoliv jediným zdrojem rozhodování pro naše rozhodování. Je to uvedeno už v metodice," řekl ministr.

Do týdne se do výpočtu rizikového skóre podle Blatného promítne nová metodika Evropského centra pro kontrolu infekčních nemocí (ECDC), která dává antigenní testy naroveň s testy PCR. Už minulý týden ministr uvedl, že v takovém případě by byl podíl pozitivních testů, který je jedním z parametrů výpočtu, zhruba 14 procent místo současných asi 21 procent.

"Pokud budeme metodiku aplikovat do současného stavu, tak a priori povede ke zlepšení stavu. Musíme ale zhodnotit, jestli povede i k nutnosti úpravy výpočtu," uvedl Blatný. Pokud by v takovém případě byl podíl pozitivních testů 14 procent, skóre by se podle výpočtu ČTK snížilo o devět bodů. Současných 21 procent má hodnotu 20 bodů, 11 až 15 procent pak hodnotu 11 bodů.

Bary, kluby, restaurace a další stravovací zařízení včetně hotelových restaurací a výdejních okének budou muset od středy zavírat o dvě hodiny dříve, tedy nejpozději ve 20:00. Restrikce se netýká rozvozu jídla. Zakázána bude po celý den konzumace alkoholu na veřejnosti. Na všech trzích bude zakázán provoz stravovacích služeb a prodej alkoholu. Dnes o tom rozhodla vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Vláda tak reagovala na častá porušování opatření v tomto odvětví, uvedl. Podle Blatného k výdejním okénkům byly přistavovány vyhřívané stany, okénka fungovala mimo povolené hodiny, byly zjištěny přeplněné bary. "Vláda se shodla na tom, že tato opatření, která mají za cíl zvýšit pravděpodobnost toho, že nastavená opatření budou dodržována, budou v platnosti od středy," řekl ministr.

Uvolňování či zpřísňování opatření se v České republice řídí protiepidemickým systémem PES. V současné době platí z pětistupňové škály třetí úroveň, kdy většina podnikatelských činností může fungovat. Mírnější stupeň platí od čtvrtka, současné rizikové skóre odpovídá čtvrtému stupni. Podle Blatného se počty nakažených projevují po opatřeních se sedmidenním až desetidenním zpožděním, což znamená, že lidé už v přísném čtvrtém stupni pravděpodobně brali opatření na lehkou váhu, uvedl.

Restaurace aktuálně mohou mít otevřeno mezi 06:00 a 22:00. Mohou obsluhovat pouze usazené hosty, u jednoho stolu smějí sedět nejvýše čtyři lidé. Kapacita stravovacích podniků může být naplněna maximálně na 50 procent. Gastronomická zařízení byla kvůli zamezení šíření koronaviru od 14. října do 2. prosince pro veřejnost uzavřena.