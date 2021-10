Vznikne užší pracovní skupina zabývající se očkováním, uvedl Výborný

"Budou tam zapojeni i hejtmani, ať už Jan Grolich z Brna nebo Martin Kuba z Českých Budějovic. Ti tam budou zapojeni tak, abychom drželi linku směrem ke krajům, k praktickým lékařům, kde se konkrétně to očkování musí dít," uvedl Výborný.

"Myslím, že základní role hejtmanů je v tom, že víceméně veškeré očkování prakticky probíhalo v krajích přes organizace, které patří krajům," řekl ČTK Kuba, který je lékařem. Kraje podle něho mají největší vhled do organizace očkování. V minulosti podle něj nebyl dobře předjednaný začátek hromadného očkování v prosinci loňského roku a nedávno ani rozesílání sms s informacemi o nároku na třetí posilující dávku očkování po zkrácení lhůty z osmi na šest měsíců. "Najednou dostali sms všichni, kteří byli očkovaní v průběhu března a dubna, což je 600.000 lidí," řekl Kuba.

Důsledkem jsou podle něho fronty u očkovacích center. Očekával by, že se stát krajů zeptá jak postupovat. "Řekl bych, ať se to posílá po týdnu, ať je to rozložené alespoň do tří týdnů, aby se nám nestalo, že sms dostane 600.000 lidí najednou. A to je přesně ta komunikace, která bohužel nefunguje. Kdyby fungovala, tak se potom nedějí tyto věci," řekl Kuba.

Národní institut pro zvládnutí pandemie podle Výborného tvoří zejména odborníci ze zdravotnictví. "Samozřejmě jsme si vědomi širokých dopadů směrem ke společnosti, ale třeba také ke školám," uvedl Výborný. Dodal, že zatím není rozhodnuto, zda vzniknou další užší pracovní skupiny. "Institut vznikl primárně pro úroveň zdravotního hlediska, abychom dokázali bojovat s pandemií, ale další věci budeme řešit v širším portfoliu," dodal Výborný.

"Je třeba dbát na to, že lidský život je na prvním místě, ale důsledky, ekonomické, sociologické a sociální mohou být také významné. A proto si myslím, že ke každému odbornému týmu, kde jsou lékaři, vědci a podobně, by měli být přiřazeni i ekonomové a sociologové," řekla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

Institut pro zvládnutí pandemie tvoří členové Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), praktičtí lékaři nebo zástupci státních institucí, jako jsou hygienické stanice, Státní zdravotní ústav nebo Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Má 28 členů, vede ho předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.