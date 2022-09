Zdravotní stav by nově nemuseli hodnotit jen posudkoví lékaři

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce novelou řešit dlouhodobý nedostatek posudkových lékařů a zajistit dodržování zákonných lhůt při vyřizování. Na průtahy si dlouhodobě stěžují lidé s handicapem. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na příští rok slíbil systémové řešení, po němž volala i poslankyně SPD Lucie Šafránková. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) podotkl, že vládní novela využila poslaneckou předlohu z minulého funkčního období.

Posudkových lékařů je dlouhodobě málo. Řada z nich je navíc v důchodovém věku. Původně takzvaní posudkáři byli ve státní službě. Ta je ale možná jen do 70 let. Před několika lety se proto pozice ze seznamu služebních míst vyřadila.

Ministerstvo v podkladech k novele uvedlo, že změna má při předpokládaném dalším úbytku posudkových lékařů přispět k vyřizování posudků v zákonných lhůtách. Vzniknout by mělo 160 nelékařských pozic pro posuzování. Odborné podklady by mohli připravovat zdravotníci, a to třeba sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuté či záchranáři. Museli by předtím ale absolvovat kurz, a to do dvou let od zahájení činnosti, uvedl Jurečka. Posudek by pak schvaloval lékař. Rozdělení práce mezi posudkovým lékařem a nelékařem by měla stanovit Česká správa sociálního zabezpečení.

Podle ministerstva nových míst ale nepřibude. Resort nepočítá s novými výdaji, pozice by se měly spíš přesunout. Posty pro nové posuzovatele z řad zdravotníků by měly vznikat jako náhrada za rušená místa odborných asistentů posudkových lékařů.

Novela upravuje také kontroly lidí na nemocenské. Jejich lékaři by měli sociální správu po požádání informovat o léčbě, dalším postupu a předpokládaném termínu nástupu do práce. Provést by mohli vyšetření. Materiály by pak úřadu zasílali elektronicky. Dostali by za to úhradu. Výdaje by mělo pokrýt ministerstvo práce.