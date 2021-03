Zlínský kraj varuje před rozvolněním opatření. PES prý neodpovídá realitě

Intenzivní lůžka pro pacienty s covidem-19 zůstávají v nemocnicích Zlínského kraje naplněna z 90 až 95 procent, řekl dnes novinářům krajský koordinátor intenzivní péče Tomáš Gabrhelík.

Spolu s předsedy představenstev nemocnic ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně, hejtmanem Radimem Holišem (ANO) a jeho náměstkyní Olgou Sehnalovou (za ČSSD) se připojil k výzvě, která zatím odmítá rozvolnění opatření. Podle hejtmana je určena především členům Parlamentu, ale i občanům. "Je to reakce i na regionální politiky, kteří podle mě ničemu nerozumí. Podívají se pouze na PSA a začnou v médiích vysvětlovat, která opatření by bylo dobré rozvolnit. Jestliže nevolají vedení kraje, nevolají nikomu z krizového štábu a nezeptají se v nemocnicích, tak jejich vyjádření považuji za absolutně amatérské," řekl dnes ČTK a Českému rozhlasu Holiš.

Kapacity všech čtyř krajských nemocnic i nemocnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku, která patří do sítě Agel, jsou podle Gabrhelíka stále napjaté, a to už od podzimu. Vzájemně si pomáhají převozy pacientů, kteří často stonají dlouhodobě. Na odděleních ARO a JIP je to mnohdy čtyři a více týdnů, uvedl Gabrhelík. Rezervu na intenzivních lůžkách nepovažuje za dostatečnou ani pro pacienty s covidem-19, ani další nemocné. "Jsme těsně pod stropem. Věřím tomu, že se nebude konat takzvaný italský scénář, ale je třeba držet opatření," uvedl Gabrhelík.

Všichni zdravotníci, kteří podle něj mají potřebné znalosti pro péči o nemocné na intenzivních lůžkách, už podle Gabrhelíka nemocnice v kraji využívají. "Povolali jsme, koho jsme mohli. Personál je na hraně svých možností," řekl Gabrhelík. Čas na rozvolnění může podle autorů výzvy nastat až ve chvíli, kdy bude na lůžkách intenzivní péče dostatečná volná kapacita.

V nemocnicích v kraji je podleúdajůministerstva zdravotnictví volných 26 ze 154 lůžek na odděleních ARO a JIP. Pro pacienty s covidem-19 je určeno osm lůžek a 18 lůžek pro ostatní pacienty. Novým typem koronaviru se od počátku pandemie v kraji nakazilo 79.283 lidí, vyléčilo se jich 71.594. V souvislosti s nákazou dosud v kraji zemřelo 1318 lidí.