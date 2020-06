Změna: Roušky budou v metru povinné i po 1. červenci

Od 1. července budou moci lidé ve většině republiky odložit roušky. Ochrana úst a nosu zůstane plošně povinná už jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních. V Praze budou muset lidé nosit roušky také v metru a na vnitřních hromadných akcích s účastí nad 100 lidí. "Praha je nyní stabilní. Přesto vidíme riziko na větších akcích a v metru, proto i tady ponecháme opatření ve formě roušek," oznámil dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové epidemiologové zvažovali, zda roušky ponechat v MHD. "Více než třetina lidí se každý den přepraví právě v metru. Jsou to klimatizované prostory, u autobusů a tramvají není klimatizace v 60 procentech vozů," vysvětlila. Je to podle ní kompromis, jak zabránit kolapsům z horka u lidí, kteří by v těch neklimatizovaných museli mít roušku.

Praha má po Moravskoslezském kraji druhý nejvyšší absolutní počet potvrzených případů covidu-19 a také druhý největší podíl případů na počet obyvatel od začátku epidemie. V Praze bylo dosud zaznamenáno přes 2500 nakažených, tedy asi 189 případů na každých 100.000 obyvatel. V poslední době ale rostl počet nakažených v Praze jen mírně. Za posledních sedm dní připadá na každých 100.000 obyvatel města jen zhruba šest nových případů nemoci, zatímco na Karvinsku v Moravskoslezském kraji je to 183 případů na 100.000 obyvatel.

Právě Moravskoslezský kraj je dalším regionem vedle Prahy, kterého se nebude plně týkat rozvolňování opatření. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se nedá počítat reprodukční číslo, tedy údaj o průměrném počtu dalších nakažených od jednoho nemocného, pro celé Česko. V Praze, kde se situace zlepšuje, ho odhaduje na 1 a v Moravskoslezském kraji na 1,5.