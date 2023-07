Zelenského návštěva ČR pokračuje: Dorazil do Strakovy akademie, jedná s Fialou

Těsně před 8:15 dorazil Zelenskyj do Strakovy akademie, kde sídlí vláda. Následně se oba muži po společné fotce a výměně několika slov odebrali k jednání.

EuroZprávy.cz se obrátily například na ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL) s tím, jestli se s ukrajinským prezidentem bude mít možnost setkat. „Já se s panem prezidentem nesetkám. Bude to jen velmi úzký formát,“ napsal redakci v textové zprávě.

Je tedy zřejmé, že dopolední setkání skutečně proběhnou pouze za účasti vrcholných českých ústavních činitelů.

Včerejší schůze se ale zúčastnil například zmocněnec pro obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný. „V souvislosti s mou agendou je to zásadní krok – jednání s nejvyššími ústavními činiteli naplní jak politická, tak symbolická a konkrétní obchodní témata,“ uvedl pro EuroZprávy.cz. Po úvodní schůzi a tiskové konferenci účastníky čekala ještě večeře.

Pavel na výše zmíněné tiskové konferenci řekl, že ukrajinská protiofenziva ukazuje, že Rusko není zdaleka tak silné, jak se snažilo všechny přesvědčit. Znovu také zopakoval, že obnova Ukrajiny je příležitost i pro Českou republiku a české firmy.

Pavel uvedl, že je obdivuhodné, s jakým nasazením a vůlí se Ukrajina brání. Podle něj se síly přinejmenším vyrovnávají, protože Ukrajina zahájila protiofenzivu a ukázala, že Rusko zdaleka není tak silné.

Dodal, že Česko přispělo během války Ukrajině pomocí v celkové hodnotě 45 miliard korun. Na summitu NATO se prý bude jednat o střednědobém plánu, který zafixuje podporu Ukrajiny na další roky, a to ve výši 500 milionů eur. Česko je připraveno podílet se na něm částkou 120 milionů korun.

Odezva lídrů na sociálních sítích

Zelenskyj poděkoval za českou pomoc Ukrajině a prohlásil, že ji ukrajinský lid cítí. Ocenil vojenskou podporu i to, že Česko přijalo statisíce uprchlíků. „Petře Pavle, děkuji vám za jednání! Česká podpora je opravdu znatelná v obraně, v politice, ve všem, co společně děláme pro svobodu naší Evropy,“ uvedl Zelenskyj na telegramu.

Obrátil se také na běžné české obyvatele. „Děkuji za to, že zbraněmi pro Ukrajinu, sankcemi proti Rusku, podporou našeho členství v Evropské unii a podporou našeho členství v Alianci Česká republika skutečně pomáhá přiblížit vítězství,“ pokračoval.

Prezident Pavel se na twitteru loučil se Zelenským pozdě v noci. „Loučíme se s ukrajinskými přáteli. Nad Prahou je noc, program na Hradě skončil. Prezident Zelenskyj si odváží ujištění, že za Ukrajinou budeme stát, dokud bude potřeba. Naše historická zkušenost ukázala, že jednota je nejlepší zbraň proti agresorovi,“ napsal.

Dále uvedl, že je v zájmu České republiky, aby Ukrajina vstoupila do EU a NATO. „Je v zájmu ČR, aby Ukrajina, jakmile válka skončí, zahájila jednání o přistoupení do NATO. Je to dobré pro naši bezpečnost, regionální stabilitu a ekonomickou prosperitu. Budeme také usilovat o to, aby jednání o vstupu Ukrajiny do EU začala do konce tohoto roku,“ podotkl.

Ocenil odvahu ukrajinského prezidenta. „Chtěl bych ocenit nejen odvahu ukrajinského národa při obraně proti ruské agresi, ale i osobní odvahu prezidenta Zelenského. Shánět podporu mezi partnery a spojenci v situaci přímého ohrožení jeho života ze strany Ruska je obdivuhodné.“

Dva dny cestuje po Evropě

Po návštěvě České republiky zamíří Zelenskyj do Turecka, kde bude jednat se svým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem o možném prodloužení černomořské obilné dohody a vývoji konfliktu na Ukrajině.

Informoval o tom britský deník Guardian s odkazem na tureckou zpravodajskou agenturu Anadolu. Zelenskyj a Erdogan se mají setkat mezi čtyřma očima, zároveň proběhnou jednání delegací obou zemí.

Zpráva přichází dva dny poté, co ruské ministerstvo zahraničí vzkázalo, že nevidí důvod k pokračování obilné dohody po 17. červenci kvůli dalšímu zpřísňování protiruských sankcí a údajné neochotě Západu vyjít vstříc požadavkům Moskvy ohledně ruského zemědělského exportu a importu.

Zelenskyj ve čtvrtek navštívil také Bulharsko. Setkal se s tamním premiérem Nikolajem Denkovem. „Hlavním tématem našich rozhovorů je bezpečnost našich zemí a celé Evropy, obranná pomoc a spolupráce. Základní prioritou jsou energie a zesílení naší jednoty v Evropě,“ napsal na twitteru.

Bulharsko se přiblížilo dohodě o prodeji dvou jaderných reaktorů ruské výroby a dalšího klíčového vybavení ukrajinské státní firmě Enerhoatom, která se zabývá jadernou energetikou.

Bulharská státní společnost NEK by Enerhoatomu měla prodat vybavení z nedokončené jaderné elektrárny Belene za nejméně 600 milionů eur. Podle deníku by poprvé od začátku konfliktu posloužila Ruskem vyrobená infrastruktura ke zlepšení energetického výkonu Ukrajiny.