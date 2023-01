Zeman si myslel, že volby budou referendem o vládě. Staly se referendem o Babišovi, řekl

"Myslel jsem, že volby budou, jak to bývá v konfliktu mez vládou a opozicí, referendem o vládě. Podařilo se, že to bylo referendum o Andreji Babišovi," řekl. "Dvakrát jsem vyhrál prezidentské volby. Mimo jiné proto, že jsem nikdy z těchto voleb nedělal referendum o Miloši Zemanovi," poznamenal na dotaz, kde vidí chyby, které Babiš v kampani udělal.

Připomněl také své vyjádření pro deník Mladá fronta Dnes, že daleko nosnější téma než mírotvorectví je ekonomická a energetická krize. Pokládá proto za chybu, že Babiš správně začal tématem krize, ale následně se "pasoval do role mírotvorce, což je role velice nevděčná".

Na dotaz, zda souhlasí s Babišem, že zvolením Pavla, kterého opakovaně označoval za vládního kandidáta, lidé spojení s tzv. vládní pětikoalicí obsadili nejdůležitější místa v čele České republiky, Zeman řekl, že by nemluvil o totalitě. Měl by ale "otazník nad pojmem autoritativní systém, což je slabší než totalita, ale na druhé straně to není úplná demokracie". "Česká populace se většinou v různých volbách snaží vyvažovat. To znamená, snaží se, aby jakákoli strana neměla stoprocentní moc. Myslím si, že tady k tomu nedošlo," doplnil.

Zeman souhlasí s tím, že Pavel má díky vysokému počtu získaných hlasů od voličů silný mandát. "Čím vyšší počet hlasů, tím vyšší neformální, ale o to účinnější a silnější mandát přímo voleného prezidenta," řekl.

Generála ve výslužbě Pavla si při nynější volbě za prezidenta vybral rekordní počet voličů. Bylo jich téměř 3,36 milionu. Zeman dostal nejvíc hlasů před pěti lety, a to 2,85 milionu. Pavel zároveň zvítězil největším rozdílem, Babiše porazil zhruba o 959.000 hlasů, tedy o 16,6 procentního bodu.