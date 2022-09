Česko vydalo za uplynulý týden ukrajinským uprchlíkům 3821 dočasných víz

Dočasná víza jejich držitelům otevírají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Nejvíce víz v posledních sedmi dnech udělily úřady Ukrajincům v pondělí, a to 1317. O stovku méně jich dostalo víza ve středu. V ostatní pracovní dny úřady udělily ukrajinkým běžencům řádově stovky dočasných víz. O víkendových dnech nebyla stejně jako v předchozích týdnech vydána žádná víza.

Uprchlíci se musí nahlásit do tří dnů od příjezdu do země na cizinecké policii. Za posledních sedm dní jich tak učinilo 12.246, což je zhruba o 1400 méně než v předchozím týdnu. Ohlašovat se nemusí děti do 15 let, kterých je mezi uprchlíky asi třetina. Celkově se od začátku války zaregistrovalo na českých úřadech 485.100 Ukrajinců.

Přesný počet ukrajinských běženců pobývajících aktuálně v Česku není znám. Koncem srpna, půl roku po začátku ruské invaze na Ukrajinu, odhadoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) počet ukrajinských uprchlíků v zemi na více než 300.000.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v týdnu řekl Hospodářským novinám, že náklady na ukrajinské uprchlíky možná nepřesáhnou miliardu eur, tedy zhruba 25 miliard korun. Původně přitom předpokládal výdaje až dvojnásobné. Ukrajinci se ale podle něj rychle zapojili do práce, nezatěžují tolik zdravotní systém a řada lidí je navíc ubytovala zdarma.