Chřipka v Česku: Epidemie trvá, virus útočí hlavně na malé děti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nemocných s chřipkou přibylo za poslední týden jen mírně. Výrazněji stoupala pouze nemocnost u dětí do pěti let, informovalo dnes v tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví. Nemocných je 1896 lidí na 100.000 obyvatel, což je o 1,7 procenta víc než před týdnem. Chřipková epidemie přichází každoročně, a to většinou v lednu, poslední dva roky však až v únoru.