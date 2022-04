Do babyboxu v Českých Budějovicích nemocnice někdo dnes odložil novorozenou holčičku

Novináře o tom dnes informovala mluvčí Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Jihočeského kraje Petra Kafková. Je to 236. dítě, které bylo v ČR do babyboxů odloženo. Do babyboxu ve Slezské nemocnici v Opavě dnes někdo v noci odložil čerstvě narozeného chlapečka.

Krátce před polednem se na zdravotnickém operačním středisku ZZS rozezněl alarm a na monitoru se objevil obraz dítěte v babyboxu. "Operátoři okamžitě vyslali k boxu výjezdovou skupinu. Záchranáři ve vyhřívané schránce nalezli zdravou novorozenou holčičku. Dívka byla očištěná, zabalená do deky a měla podvázaný pupečník," uvedla Kafková. Dívka je čtvrtým dítětem, které bylo do českobudějovického babyboxu odloženo.

Chlapeček, jejž dnes našli v opavském babyboxu, byl na první pohled zdravý. V opavském babyboxu se jedná o deváté odložené dítě, což je v Moravskoslezském kraji nejvíce.

V Česku je 81 babyboxů. První byl instalovaný v roce 2005. Jde v podstatě o novorozenecký inkubátor přístupný z vnější strany budovy. V okamžiku, kdy je do něj vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál.

Schránky jsou umístěné tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají i své kritiky, kteří tvrdí, že odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.