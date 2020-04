Farmářské trhy ožily. Stát nedodal ochranné prostředky, vše jsme sehnali sami, stěžují si prodejci

Zpovzdálí dění na farmářských trzích s názvem Trhy na Tyláku, které osobně EuroZprávy.cz navštívily, bedlivě sleduje dvojice městských strážníků. Dbají na dodržování dvoumetrových rozestupů a hlídají, aby se klienti neshlukovali. Opodál jde pomalou chůzí ke stánku s jablky postarší dáma. „Jsou ta jablka kvalitní?“ táže se. „O tom nepochybujte, madam, čekají jen na vás,“ směje se prodavač.

Všichni jsou v dobrém rozmaru, svítí slunce, i když občas profukuje vítr. „Někdy ale vznikají komické situace, a to díky rouškám. Občas si se zákazníky kvůli ústenkám nerozumíme a musíme některé věci zopakovat, protože každý huhlá,“ vykládá pro EuroZprávy.cz dobře naložený Jan Tvrdík ze společnosti Houska prodávající ovoce a zeleninu.

Na obchodnících je vidět úleva, že už mohli otevřít, i když farmářské trhy oproti normálu fungují se šestitýdenním zpožděním. „Normálně sezona začíná na začátku března, ale je jasné, že určitá finanční ztráta to je, i když vím, že někteří živnostníci, co stále musejí mít zavřeno, jsou na tom mnohem hůře,“ uvědomuje si Tvrdík.

Někteří zákazníci se stále bojí nákazy

Žádné davy se ale mezi stánky neproplétají, panuje spíše klid, mnozí se jen rozhlížejí po nabídce. „Přijde mně, že se ještě lidé bojí vyjít ven, aby něco nechytli,“ vysvětluje si poloprázdno Michal Tichovský, jednatel firmy Zahrada Morava, prodávající květiny. Nezvyklý klid, který nahradil obvyklý frmol, může být i nedostatek financí, neboť lidé netuší, jak vyjdou s penězi.

„Už se nám stalo, že nás naši někteří věrní zákazníci přišli jen pozdravit a omlouvali si, že si nic nekoupí, protože nemají peníze. Ale museli i tak přijít, protože si už potřebovali jen popovídat a doma jim to lezlo na nervy,“ líčí své dojmy Daniela Dee Mende ze společnosti Bylineo, která prodává ručně vyrobenou českou kosmetiku.

Za až rodinnou atmosférou Trhů na Tyláku stojí i rozhodnutí Městské části Prahy 2, která povolila otevřít jen deset stánků. „Normálně jich zde máme dvaadvacet. Je to škoda, protože přicházíme o další peníze, ale musíme nařízení respektovat,“ posteskne si pro EuroZprávy.cz správce Trhů na Tyláku, který si nepřeje uvést své jméno. Přesto je spokojen, že se kšeft začíná trochu hýbat

. „Velký zájem je hlavně o sadby, rostliny a květiny, které se dlouho nedaly koupit. Naopak pečivo nebo uzeniny příliš netáhnou, čemuž se nelze divit, protože tyto věci šlo běžně koupit i v době nejtužších mimořádných opatření,“ dělí se o svůj postřeh správce trhu. Co stejně jako přihlížející policisté střeží je, aby nikdo na trhu nekonzumoval žádné jídlo či koupenou uzeninu.

„Lidé jsou vzorní, od rána jsem nezaznamenal žádný incident, že by třeba někdo ignoroval dvoumetrovou vzdálenost,“ chválí správce trhu. Všude je navíc na zemi napsaná zmínka o dodržování dvoumetrových rozestupů, a to na několika místech.

Cíl je jasný: vydělat alespoň na přežití

Prodejci si váží každého zákazníka, jsou k němu vstřícní, ochotně mu poradí, podají zboží, na které by se musel natahovat. Je vidět, že všichni si každé vydělané koruny cení. „Pevně věříme, že prodáme tak padesát procent naší nabídky, a pokud se tak stane, budeme mít na přežití. Během doby, kdy se nesmělo prodávat, jsme jeli přes e-shop, to jsme ale měli tak jen deset procent toho, co vyděláme normálně,“ říká Daniela Dee Mende od kosmeticky ručně vyráběných přírodních výrobků.

Jejich společnost je s.r.o., a tak zatím žádnou podporu jako OSVČ ve výší 25 tisíc korun nedostali. „A ani nevěřím, že od tohoto kabinetu něco dostaneme. Vláda, která lidem zakáže pracovat i vydělávat a nijak jim nepomůže, ztrácí v mých očí naprostý respekt a kredit,“ netají se kritikou Mende a dodává, že většina farmářů se na kabinet Andreje Babiše zlobí.

Podobnou rétoriku volí i Petr Hlaváček prodávající koření. „Vláda naprosto selhala a předvádí jen samé zmatky a chaos. Vezměte si třeba roušky. Kabinet jasně na jedné z mnoha tiskových konferencí slíbil, že každý občan do poštovní schránky dostane od státu dvě ústenky. Neznám z okruhu svých známých někoho, kdo by je touto cestou dostal,“ diví se nad nedodrženým slibem prodejce Hlaváček, který v době, kdy mu ekonomicky bylo nejhůře, roušky šil a prodával. „Byl jsem téměř bez prostředků,“ dodává a odbíhá ke slečně, která se zajímá o jeho sortiment. „Toto koření je opravdu dobré, zkuste ho a uvidíte.“ Slečna se nechá přemluvit a kupuje.

Kousek od něj má stánek s ovocem a zeleninou Jan Tvrdík z firmy Houska, který jako OSVČ požádal o finanční bonus v rámci programu 25. „Žil jsem z úspor a musím říci, že kdybychom nemohli nyní otevřít, opravdu netuším, jak bychom to dále zvládli. Přišlo to v pravý čas.“ Na stejný příspěvek nemá nárok jednatel společnosti Zahrada Morava Michal Tichovský. „Já jsem činnost přerušil, ale to nesouvisí s pandemií. Dělám to tak vždy, když na podzim skončí sezona,“ dodal pro EuroZprávy.cz.

Podnikání obnovil, když se před Velikonocemi začaly otevírat hobbymarkety. „I do nich dodáváme sazenice, květiny, a to nám pomohlo. Kdyby neotevřely, vyhodil bych řadu květin, které mám ve skleníku, přerostly by a nikdo by je nekoupil, vyhodil bych je a vznikla by mě další škoda.“

Na otázku, zda nelituje, že přišel o možnost požádat si o 25 tisíc korun, pokrčí rameny. „Víte, já si myslím, že tato pomoc ve výši 25 tisíc korun je nedostatečná. Když máte leasing na auto, rodinu s dětmi, tak se po penězích hned zapráší a nemáte zase nic. Spíše je dobré, že spadám do skupiny, která už může vydělávat,“ těší Tichovského, který ale uvítal, že vláda schválila odklad splátek. „Alespoň v tomto trochu pomohla a banky jednají vstřícně.“

Všude je připravena dezinfekce i kanystr s vodou

U každého stánku je stolek, na němž je dezinfekce, ubrousky, igelitové rukavice a všichni mají i otírací pulty. Prevence je na místě, protože na trzích se platí převážně hotově. „Na druhém stolku mám ještě kanystr s vodou, lidé si po nákupu jsou omýt ruce, je vidět, že mají obavy,“ konstatuje Jan Tvrdík z Housky.

A mají strach z případné koronavirové nákazy i prodejci? „Vůbec, vždyť koronavirus je určitým druhem chřipky a pokud je epidemie, tak rovněž během ní prodáváme,“ říká Petr Hlaváček od koření. Současná opatření dokonce považuje za přehnaná Daniela Dee Mende s kosmetikou. „Začíná být teplo, za chvíli teplota vyleze k pětadvaceti stupňům a při nich chřipka či jiné infekční viry tolik nehrozí.“

I když Trhy na Tyláku jsou otevřeny každý všední den, v úterý tu už nebude. „Jedeme do Lovosic, ale tam jsou hygienická nařízení ještě přísnější než tady na Tyláku. Stánky od sebe tam musejí být v desetimetrové vzdálenosti, zatímco tady stačí dva metry. Přijde mi, že některá nařízení jsou doslova přestrašená a lidi zbytečně nervují,“ zachovává si chladnou hlavu Daniela Dee Mende.

Najednou pookřeje, její stánek okukuje dáma. Prodávající běží za pult a nabízí kosmetiku. „Moc vám děkuji za nákup a přeji pěkný den,“ má Mende dobrou náladu, neboť její tržba se opět nepatrně navýšila.