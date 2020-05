Ignis Brunensis bude, tentokrát bez ohňostrojů na přehradě

"Vzhledem k obrovské návštěvnosti zejména soutěžní části festivalu a nemožnosti limitovat volně přístupné výhledové plochy není v aktuálních podmínkách reálná jakákoliv produkce na Brněnské přehradě. Dalším faktem je, že například mnoho ohňostrojného materiálu se vyrábí v Itálii a Španělsku. A do Česka nyní ani nejsme schopni dopravit zahraniční ohňostrojné specialisty," uvedl generální ředitel pořádající společnosti Snip&Co Jiří Morávek.

Letošní sestavu zahraničních ohněstrůjných týmů chtějí pořadatelé přesunout na příští rok. Celý festival ale pořadatelé rušit nechtějí. Část programu proto přesunou na srpen, v současné době jednají s městem, Jihomoravských krajem a dalšími partnery o jeho konání od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna.

"Pracujeme na ohňostrojném projektu, kterým poděkuje produkční tým s partnery nejen lidem v první linii, ale za zvládnutí náročného období úplně všem," uvedl technický ředitel Ignis Brunensis a ohňostrojný designér Jaroslav Štolba z Flash Barrandov SFX. Ohňostroj nad hradem Špilberkem je naplánovaný na sobotu 22. srpna na 22:30.

Součástí srpnového programu by měla být i oblíbená Dopravní nostalgie s jízdami historických vozidel MHD, která připomene 120 let provozu elektrických tramvají a 90 let autobusové dopravy v Brně. Připomínkou akce bude v polovině května jízda kolejových vozidel ze sbírek Technického muzea Brno, aby nalákala na znovu otevřené expozice.

I když hlavní část programu Ignis Brunensis se letos neuskuteční, řada dalších přidružených akcí se podle pořadatelů má konat v původních termínech, ovšem za dodržení současných pravidel nebo v nových termínech v průběhu léta.

Pokračují tak například přípravy Léta na Biskupském dvoře s divadelními a koncertními vystoupeními pod Petrovem, které by se měly konat od poloviny června až do konce srpna.

Festival zábavy pod hradbami Ignis Brunensis se každoročně koná v květnu a červnu v Brně, hlavním lákadlem je soutěžní přehlídka ohňostrojů na brněnské přehradě, kterou navštěvují tisíce diváků. Festival ale zastřešuje řadu dalších kulturních akcí v ulicích Brna.