Jízdenková kauza: Rittig nepronese závěrečnou řeč, obhájce žádá jeho osvobození

Státní zástupce žádá v takzvané jízdenkové kauze pro Rittiga čtyřleté vězení a čtyřmilionový peněžitý trest, a to za praní špinavých peněz. Rittigův advokát Vlastimil Rampula naopak míní, že pražský městský soud by měl jeho klienta i napodruhé zprostit, a to proto, že skutky popsané v obžalobě se vůbec nestaly.

"Podle obžaloby mělo být Ivu Rittigovi známo, že finanční prostředky pocházejí z trestné činnosti vůči dopravnímu podniku. Ani po doplněném dokazování pro to však nejsou žádné důkazy, jde o domněnky a spekulace," prohlásil Rampula. Se zakázkou DPP podle něj Rittiga účelově propojil Nadační fond proti korupci, který přišel s tvrzením, že u lobbisty končilo 17 haléřů z každé vyrobené jízdenky.

Papírna Neograph posílala tuto provizi karibské Cokeville Assets, kterou řídil další obžalovaný a Rittigův obchodní partner Peter Kmeť. Ten vypověděl, že provize byla odměnou za to, že Neographu zakázku zprostředkoval. Podle státního zástupce byl však Kměť nastrčeným bílým koněm a jeho firma přeposílala peníze Rittigovým společnostem.

Rampula to odmítá. "Nebylo prokázáno, že by byl Ivo Rittig benefičním vlastníkem těchto společností," řekl. Trvá na tom, že provize vyplácená Neographem byla oprávněná, a že tedy nešlo o výnosy z trestné činnosti, ale o podnikatelský příjem.

Podle advokáta se neprokázalo ani to, že by Rittig ovládal Neograph prostřednictvím dalšího obžalovaného Jana Janků. "Jsou v dlouholetém přátelském vztahu, který ale nezasahuje do obchodních aktivit pana Janků," podotkl Rampula.

Advokát zastupuje právě i Janků. Odvolací pražský vrchní soud letos v létě konstatoval, že počínání Janků i Kmetě bylo trestné. Podle Rampuly tím soudci překročili svá oprávnění, protože nesmějí dávat nalézacímu - tedy pražskému městskému - soudu závazné pokyny k tomu, jakým způsobem má hodnotit důkazy. Podle právníka Janků nic trestného nespáchal.

Obžalobě čelí celkem 12 lidí, vinu přiznává jediný z nich - účetní Jaroslav Kubiska, který má v kauze postavení spolupracujícího obviněného. Rampula dnes zpochybnil jeho věrohodnost i duševní stav.

Zakázku na tisk jízdenek získala firma Neograph v roce 2008, a to bez vyhlášení výběrového řízení. V této souvislosti je mezi obviněnými i někdejší šéf DPP Martin Dvořák. Soudce Petr Hovorka původně všechny obžalované osvobodil, vrchní soud mu však případ jízdenek vrátil k dalšímu projednání.