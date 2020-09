Kauza Stoka: Obžalovaný podnikatel Smolka přiznal, že předával úplatky

V kauze je obžalováno 11 lidí a dvě firmy včetně někdejšího politika za hnutí ANO Jiřího Švachuly. Právě ten byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici městské části Brno-střed. Švachula vinu popřel. Výše úplatků podle státního zástupce dosáhla až 47 milionů korun, celkem šlo o 27 zakázek na Brně-středu.

Smolka je spoluvlastníkem stavební společnosti Kros-stav, která je rovněž obžalovaná. Usiluje o status spolupracujícího obviněného. Uvedl, že jej oslovil spoluobžalovaný podnikatel Pavel Ovčarčin. "Požádal mne, abych pro městskou část Brno-střed vypracoval seznam firem, které mají nějakou historii, které znám s tím, že zadání měl od Brna-střed. Sepsal jsem asi 25 firem, které jsem znal, ty jsem informoval, že předávám seznam na Brno-střed," uvedl Smolka. Uvedl, že nebylo řečeno, k čemu bude seznam sloužit, jen k tomu, že se firmy budou účastnit výběrových řízení.

Korupce se podle policie obžaloby odehrávala právě při zadávání veřejných zakázek, kdy je získávaly vybrané spřátelené firmy. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Smolka přiznal, že v některých případech převzal úplatek od oslovené a následně vítězné firmy a předal jej dál. Ze svých peněz potom poskytoval úplatky, když se vítěznou firmou stala Kros-stav. Ve třech případech provize dával Ovčarčinovi, asi v šesti bývalému vedoucímu investičního odboru v Brně-Ivanovicích Petru Liškutinovi (také dříve ANO), který údajně Ovčarčina v pozdější fázi nahradil.

"Šlo vždy o deset procent v českých korunách. Cena zakázky o to nebyla navýšena, vždy jsme dodrželi projektantský rozpočet," uvedl Smolka. Údajně mu řekli, že je to odvod za zakázku a neřešil, co s předanými penězi bude.

Hlavní líčení ve věci začalo v pondělí. Švachula popřel, že by založil organizovanou zločineckou skupinu založil, řekl, že se sám stal obětí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele Samana El-Talabaniho. Vypovídal také Ovčarčin, že u některých zakázek předával Smolkovi neveřejné informace od Talabaniho, od Smolky pak zpětně inkasoval provize od firem, které díky informacím zakázku vyhrály.