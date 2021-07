Lipovská podala na Dvořáka a Soukupa trestní oznámení

Důvodem je řešení pohledávky ČT v řádu desítek milionů korun vůči společnosti Médea, která spadla do insolvenčního řízení. Lipovská to uvedla na tiskové konferenci. Vyjádření Dvořáka, Soukupa, Petrmana a Prokopcové ČTK shání

Podle Lipovské se pohledávka po vyhlášení insolvence Médey řešila nestandardně, proto podala oznámení kvůli podezření ze zvýhodnění věřitele, porušení povinnosti a pletichy v insolvenčním řízení, podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Dozorčí komise podle radní neupozornila na zjevný nesoulad mezi vyhlášením insolvenčního řízení na Médeu a nastavením splátkového kalendáře Českou televizí. Více Lipovská nechtěla podání, které má 150 stran, komentovat. Insolvenční řízení již bylo zastaveno.

Lipovská prohlásilla, že nechtěla problém řešit v radě, kde by se z něj mohlo stát politikum. "Navzdory celému trestnímu oznámení a navzdory práci insolvenčních právníků já nejsem jako ekonom odborník na trestní právo," uvedla. Dodala, že podezření musí posoudit orgány činné v trestním řízení.

Radní Lipovská byla zvolena do rady loni. Od té doby se vyostřily vztahy části členů rady a generálního ředitele Petra Dvořáka. Toho mimo jiné Lipovská obvinila ze střetu zájmů kvůli jeho angažmá v počítačové škole Gopas a Leica Gallery.

Lipovská dnes oznámila svou kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Volný blok. Povede kandidátku v Pardubickém kraji. V případě zvolení by nemohla být členkou Rady ČT. Do uskutečnění voleb není podle ní důvod z rady odcházet, nicméně od nynějška nebude v radě hlasovat.