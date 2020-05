Loupež v teplickém klenotnictví: Soud odročil případ Litevců, uprchlý loupil znovu

Souzení podle obžaloby způsobili škodu přes sedm milionů korun. Jedna z prodavaček v klenotnictví dodnes trpí psychickými problémy a skončila v invalidním důchodu. Mužům hrozí vězení od šesti do 9,5 roku.

"Ve Velké Británii je vyšetřován případ, v němž figuruje Dominykas Pivoras," uvedl soudce s tím, že souzený vystupoval pod jménem Sindarvicius Ugnyus.

"Skutek, pro který by tam měl být vyšetřován, je, že měl vstoupit do klenotnictví a za pomocí násilí měl napadnout a svázat zaměstnance a odcizit šperky v hodnotě přibližně 100.000 liber (zhruba tři miliony korun)," doplnil Blažek.

Ze zprávy policie nevyplývá, zda byl Pivoras zadržen. "Pokud by byl pan obžalovaný zadržen, tak by nadále nebyly splněny podmínky řízení proti uprchlému," řekl Blažek. Je-li dál na útěku, mohl by být podle soudce 18. června vynesen rozsudek. Věc by se měla vyjasnit do několika dnů, uvedla státní zástupkyně Lenka Pastyříková.

Loupež se odehrála ve zlatnictví v centru Teplic 17. prosince 2018. Muži jsou souzeni jako organizovaná skupina. Dva lupiči v parukách vstoupili do obchodu, nastříkali prodavačce do obličeje sprej, vytáhli maketu pistole, ženu povalili na zem a spoutali ji. Další dva vešli do zadních prostor, kde spoutali další prodavačku, majitele a jednoho zákazníka. Jeden z obžalovaných jim nastříkal do očí slzotvorný sprej.

Pak vypáčili sekerami a páčidly vitríny a vzali luxusní hodinky například značek Omega, Breitling či Tag Heuer. Odcizili i 135.000 korun v hotovosti. Loupež podle obžaloby naplánoval Dominykas Pivoras, který u přepadení nebyl.

Policie muže zadržela méně než 24 hodin po loupeži. Podstatnou část lupu policisté objevili v autě, jež zastavili krátce po činu na polsko-litevské hranici. Ve voze jeli dva Litevci. Jednoho z nich policisté zadrželi a později vydali do České republiky, jeho případ se projednává zvlášť. Druhého pustili, protože uvěřili, že je stopař. Souzen je jako uprchlý.

Dva obžalovaní ve svých závěrečných řečech uvedli, že činu litují. Jeden řekl, že se poškozeným neomluvil, protože se styděl. Třetí lupič tvrdil, že je nevinný. Pastyříková jim navrhla tresty šest až 9,5 roku vězení. Nejvyšší trest navrhla Pyvorasovi. Dvěma z pěti mužů, kteří spolupracovali při objasňování činu s policií a žalobcem, navrhla šest let.