Motiv útočníka? Myslel si, že je těžce nemocný, nikdo mu nechtěl pomoci

Útočník zabil v ostravské nemocnici šest lidí a tři zranil. Následně z místa činu ujel. Před zásahem policie, která jej po třech hodinách vypátrala, se střelil do hlavy a následně zemřel.

Ve zdravotnickém zařízení zabíjel jako takzvaný tichý střelec. Bez varování začal střílet na poliklinice nemocnice v čekárně traumatologické ambulance mezi 07:00 až 07:30.

Co bylo motivem? Podle jeho zaměstnavatele pocit, že je nedostatečně léčen. "Vzal si do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit. Docházel všude. Poslední měsíc nechodil do práce, měl volno, před 14 dny přišel s tím, že je na nemocenské," řekl Rozhlasu Aleš Zygula, ředitel společnosti, v níž útočník pracoval.

Útočník spáchal sebevraždu nedaleko Loděnice v Děhylově poblíž Ostravy. Nezemřel na místě a byl převezen do Fakultní nemocnice v Ostravě, v níž pachatel sám střílel. Navzdory zásahu lékařů následně zemřel.