Muž si má odpykat 16 let vězení. Dle soudu zastřelil družku před zraky dítěte

Za vraždu mu nyní hrozilo až 18 let vězení, státní zástupce požadoval šestnáctiletý trest. Rozsudek není pravomocný, Aliu se proti němu na místě odvolal.

Podle soudu v říjnu 2018 střelil svou sedmatřicetiletou družku do hlavy. Vše se odehrálo před očima jejich pětiletého syna. Aliu se k výstřelu přiznal, řekl ale, že šlo o nešťastnou náhodu, ne o úmysl. Obhajoba proto požadovala, aby ho soud potrestal pouze za ublížení na zdraví s následkem smrti z nedbalosti.

Ženiny rodiče, sestra a tři děti požadovali uhrazení újmy celkem za 10,5 milionu korun, zdravotní pojišťovna žádala náhradu škody dalšího půl milionu korun. Soud přiznal odškodné v plné výši pojišťovně, rodině pak celkem 5,75 milionu korun. Nejvíce, 2,5 milionu korun, má Aliu zaplatit nejmladšímu synovi, který byl svědkem střelby. Dalším dvěma dcerám má zaplatit odškodné po 1,5 milionu korun.

Podle soudu přijel Aliu 18. října 2018 před jednu rokycanskou firmu, před níž seděla jeho družka v autě na místě spolujezdce. Vystoupil ze svého auta a šel k jejímu vozu, otevřel u něj dveře, prakticky ihned vytáhl pistoli, namířil ženě do obličeje a vystřelil, uvedl soudce Jan Hostaš. Podle záznamů kamer vše trvalo jen 48 vteřin, přičemž výstřel vyšel jen šest vteřin poté, co Aliu zaparkoval. Střela prošla ženě obličejem a mimo jiné roztrhla páteřní tepnu a poškodila míchu. I přes vysoce odbornou péči žena za 11 dní zemřela.

Podle soudu to dokazuje, že Aliu jednal úmyslně. On ale tvrdil, že výstřel ze zbraně, kterou držel při rozhovoru se ženou bezmyšlenkovitě v ruce, vyšel nechtěně. Během dohadování s družkou na něj prý promluvil ze zadní sedačky auta jeho syn. Aliu se obrátil, bezděky sevřel ruce v pěst a zbraň vystřelila. Potom zpanikařil, jel domů a řekl tchánovi, že mu asi zabil dceru. Pak odjel do Plzně a cestou se zbavil zbraně a telefonu, volal také policistovi z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Zásahová jednotka ho zadržela za necelé dvě hodiny po činu na plzeňském sídlišti. Dnes u soudu doprovázel Aliu plně vyzbrojený doprovod vězeňské služby s puškami, Aliu měl neprůstřelnou vestu.

"Pravděpodobným motivem jeho jednání bylo, že ho žena opustila, a to trvale," konstatoval soudce. Mezi sebou měli podle soudu bouřlivější vztah. Žena Aliu několikrát opustila, ale vždy jen na pár dní. Nyní zřejmě nabyl dojmu, že je to natrvalo, uvedl soudce. K jednání zřejmě vedla Aliu i žárlivost. Sám přiznal, že zbraň si pořídil asi měsíc před střelbou z obavy před mužem, s nímž mu byla družka nevěrná.

"Jsem rád, že se odvolal, protože věřím, že vyšší soud změní odstavec a potrestá ho podle přísnější sazby větším trestem," řekl ČTK po rozsudku otec zavražděné ženy. Podle něj Aliu střílel na jeho dceru, kterou zezadu kolem ramen držel její malý syn. "Kdyby ta střela prošla, mohla to být dvojnásobná vražda," řekl. Tvrdí, že Aliu jeho dceru bil a týral, doma údajně přechovával kulomet a v sudu vařil pervitin.