Na shromaždiště odpadu po tornádu na jižní Moravě odvezli asi 210 tisíc tun

Jihomoravský kraj se společností AVE CZ zahájily zpracování a odvoz odpadu, jako následek červnového tornáda je ho odhadem 210.000 tun, je na třech shromaždištích. V tiskové zprávě to dnes uvedl Petr Holeček z tiskového oddělení krajského úřadu. Shromaždiště jsou v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a Hodoníně. Zmizet by měla do konce dubna 2022.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK